Παπασταύρου:-Εγκριση-του-eastern-mediterranean-gateway-act-από-τις-ΗΠΑ

Η έγκριση του Eastern Mediterranean Gateway Act, από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία που διαδραματίζει η Ανατολική Μεσόγειο στην νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική ασφαλεία.

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Η έγκριση του Eastern Mediterranean Gateway Act, από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία που διαδραματίζει η Ανατολική Μεσόγειο στην νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας που οικοδομεί η Ελλάδα με την Κύπρο, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αναφέρει σε ανάρτηση του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

«Είναι ένα ακόμα βήμα, προσθέτει, μετά τις ιδιαίτερα ουσιαστικές συναντήσεις που είχαμε, την προηγούμενη Πέμπτη, στο Χιούστον, στο πλαίσιο του 3+1 Energy Ministerial Dialogue, καθώς και την ίδρυση του East Med Energy Center (EMEC), ενός νέου θεσμού που φιλοδοξεί να μετατρέψει τη συνεργασία μας στην ενέργεια σε απτά έργα, επενδύσεις και καινοτομία. Η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε έναν χώρο σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και ευημερίας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε η Ανατολική Μεσόγειος να αποτελέσει γέφυρα διατλαντικής συνεργασίας, περιφερειακής ανάπτυξης και ενεργειακής ανθεκτικότητας προς όφελος των λαών της ευρύτερης περιοχής».

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