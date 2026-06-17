Ποιοι-έχουν-την-πραγματική-ισχύ-στον-κόσμο;-Αυτοί-που-κάθονται-σήμερα-δίπλα-στον-Τραμπ-και-τους-άλλους-ηγέτες-του-g7

Δεν είναι συνηθισμένο οι επικεφαλής ιδιωτικών εταιρειών να συμμετέχουν σε συζητήσεις κορυφής δίπλα στους ηγέτες των ισχυρότερων κρατών του πλανήτη. Στη φετινή σύνοδο της G7 στη Γαλλία, όμως, η Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται να αλλάζει ακόμη και αυτόν τον κανόνα.

Οι επικεφαλής των σημαντικότερων εταιρειών ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic και ο Ντέμης Χασάμπης της Google DeepMind, συμμετέχουν στις εργασίες της συνόδου και σε ειδική συνάντηση με τους ηγέτες των χωρών της G7.

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Μαζί τους βρίσκονται επίσης ο Άρθουρ Μενς της γαλλικής Mistral, ο Έινταν Γκόμεζ της καναδικής Cohere, ο Μαρκ Μπένιοφ της Salesforce, ο Άλεξ Γουάνγκ της Meta, καθώς και εκπρόσωποι ανερχόμενων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης από την Ευρώπη και την Ασία.

Η παρουσία τους δίπλα σε προέδρους και πρωθυπουργούς αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της μετατόπισης ισχύος που συντελείται διεθνώς, σχολιάζει το CNBC.

Από τα υπουργικά συμβούλια στα διοικητικά συμβούλια

Για δεκαετίες, οι διεθνείς σύνοδοι κορυφής ήταν χώρος συνάντησης κρατών. Σήμερα, όμως, η τεχνολογία που μπορεί να επηρεάσει την οικονομία, την άμυνα, την κυβερνοασφάλεια, την εκπαίδευση και την παραγωγικότητα βρίσκεται στα χέρια λίγων ιδιωτικών εταιρειών.

«Για να αναλάβουν πλέον αξιόπιστες δεσμεύσεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι κυβερνήσεις χρειάζονται τη συνεργασία – αν όχι την έγκριση – των στελεχών που αναπτύσσουν τα συστήματα αυτά», σχολίασε στο CNBC η Τζέσικα Μπραντ του Council on Foreign Relations.

Η ίδια περιέγραψε τη νέα πραγματικότητα με μία φράση που ήδη συζητείται έντονα στους διπλωματικούς κύκλους: «Βλέπουμε μια αλλαγή στο ποιος έχει θέση στο τραπέζι και ένα μήνυμα για το πού βρίσκεται πλέον η ισχύς».

Η μάχη για την «κυρίαρχη» Τεχνητή Νοημοσύνη

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται οι κίνδυνοι των προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, οι επενδύσεις σε υποδομές και το ζήτημα της τεχνολογικής κυριαρχίας.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές των μοντέλων Fable 5 και Mythos 5 της Anthropic, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε ανησυχία σε πολλές χώρες της G7, καθώς έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιορίσουν την πρόσβαση ακόμη και συμμάχων τους σε ορισμένες από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Για χρόνια η Ευρώπη, η Ιαπωνία και ο Καναδάς θεωρούσαν δεδομένο ότι θα έχουν πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογική υποδομή. Η υπόθεση Anthropic έδειξε ότι αυτή η παραδοχή ίσως δεν ισχύει πλέον.

European leaders are meeting with the U.S. president and Anthropic CEO Dario Amodei today, just days after Washington suspended access to the company’s latest AI models. Don’t expect them to confront Donald Trump.https://t.co/JAjEpAHIMZ — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) June 17, 2026

Το νέο πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται με ταχύτητα που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν ακόμη και οι κυβερνήσεις.

Τα νέα μοντέλα δεν υπόσχονται μόνο υψηλότερη παραγωγικότητα. Διαθέτουν δυνατότητες που αγγίζουν την κυβερνοασφάλεια, τη βιοτεχνολογία, την ανάλυση πληροφοριών και τις στρατιωτικές εφαρμογές.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν πλέον τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όχι απλώς ως επιχειρήσεις αλλά ως στρατηγικούς παράγοντες ισχύος.

Όπως σχολιάζουν αναλυτές, η συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη θυμίζει ολοένα και περισσότερο τις συζητήσεις που γίνονταν για τα πυρηνικά όπλα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ή για το πετρέλαιο κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης της δεκαετίας του 1970.

Οι νέοι παίκτες της παγκόσμιας ισχύος

Η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, του Εμανουέλ Μακρόν, του Βρετανού πρωθυπουργού και των υπόλοιπων ηγετών της G7 να συζητούν δίπλα στους επικεφαλής της OpenAI, της Anthropic και της Google DeepMind αποτυπώνει μια βαθύτερη αλλαγή.

Η ισχύς δεν βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στα κράτη. Ένα μικρό σύνολο εταιρειών ελέγχει σήμερα τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων, τους πιο εξελιγμένους αλγόριθμους και ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος της ψηφιακής υποδομής πάνω στην οποία θα στηριχθεί η οικονομία του μέλλοντος.

Γι’ αυτό και η παρουσία των επικεφαλής τους στη σύνοδο της G7 δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση. Είναι η αναγνώριση ότι οι αποφάσεις για την οικονομία, την ασφάλεια και την τεχνολογία του 21ου αιώνα δεν λαμβάνονται πλέον μόνο στα προεδρικά μέγαρα και στα υπουργικά συμβούλια, αλλά και στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών που αναπτύσσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη.