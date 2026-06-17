Προς νέο «πάγο» τα επιτόκια της Fed – Πρώτο κρας τεστ για Κέβιν Γουόρς

Ο επίμονος, υψηλός πληθωρισμός διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να πιέζει για χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

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Αμετάβλητα στο εύρος 3,50% – 3,75% αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκιά της η FOMC την Τετάρτη με τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς να μπαίνει κατευθείαν στα «βαθιά» σαν επικεφαλής της Fed, καθώς ο επίμονος, υψηλός πληθωρισμός (σε υψηλό τριετίας ο CPI με άλμα 4,2% τον Μάιο, σε υψηλό 4ετίας ο ΡΡΙ με άνοδο 6,5% τον Μάιο) διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να πιέζει για χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Στην πρώτη του εμφάνιση ως επικεφαλής της Fed, ο Γουόρς προεδρεύει μιας Επιτροπής, όπου αρκετοί συμμετέχοντες ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τις κολλώδεις πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με το -. Η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν ενέτεινε τις ανησυχίες, που υπήρχαν ήδη από τους δασμούς Τραμπ.

Αρκετοί υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής έχουν πλέον σκιαγραφήσει σενάρια που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν αυξήσεις επιτοκίων, ενώ ο Γουόρς καλείται να ισορροπήσει σε λεπτό πάγο. Υπενθυμίζεται πως πριν από τον διορισμό του στην ηγεσία της Fed, ο Γουόρς εμφανίστηκε σύμφωνος με τις εκκλήσεις του Τραμπ για μείωση των επιτοκίων.

Τώρα, ο διάδοχος του Τζερόμ Πάουελ, καλείται πρέπει να αντιμετωπίσει μία ισχυρή πληθωριστική λαίλαπα με ενεργειακό ράλι που ροκανίζει τα αμερικανικά εισοδήματα, ενώ οι επενδυτές βλέπουν περισσότερες από 80% πιθανότητες η Fed να αυξήσει τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο. Οι αξιωματούχοι της Fed θα δημοσιεύσουν την ανακοίνωσή τους μετά τη συνάντηση στις 21:00 ώρα Ελλάδος, με την πρώτη συνέντευξη Τύπου του Γουόρς ως προέδρου να ακολουθεί 30 λεπτά αργότερα.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν προσεκτικά πόσο έντονα εκφράζει ο Γουόρς τη δέσμευση της Fed να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%. Οι δημοσιογράφοι πιθανότατα θα τον πιέσουν για το πώς η είδηση ​​για μια ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επηρεάζει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και την ευρύτερη οικονομία των ΗΠΑ.

«Εάν δεν διατηρήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς ομολόγων, αυτό θα έχει ένα είδος άμεσης αρνητικής επίδρασης όσον αφορά τα δυνητικά υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου που ενσωματώνονται στα επιτόκια, κάτι που θα ήταν κακό για τη συνολική αμερικανική οικονομία», υπογράμμισε ο Μάικλ Φερόλι, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην JP Morgan.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται επίσης να δημοσιεύσουν νέες τριμηνιαίες οικονομικές προβλέψεις και ένα επικαιροποιημένο «dot plot» – το διάγραμμα που δείχνει προς τα πού βλέπουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής την κατεύθυνση των επιτοκίων – μετά τη σημερινή συνάντηση. Οι οικονομολόγοι σε έρευνα του - News αναμένουν ότι οι αξιωματούχοι θα προβλέψουν σημαντικά υψηλότερο πληθωρισμό και θα μεταθέσουν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στο 2027.

Προηγουμένως υπήρχε πρόβλεψη για μία μείωση επιτοκίων το 2026 και μία το 2027. Ο Γουόρς πιθανότατα θα πιεστεί επίσης να προσφέρει λεπτομέρειες σχετικά με την «αλλαγή καθεστώτος» που έχει υποσχεθεί να φέρει στην Fed, επιδιώκοντας να αναδιαμορφώσει την επικοινωνιακή στρατηγική της, να μειώσει το μέγεθος του ισολογισμού της και να επανεξετάσει τα μοντέλα πληθωρισμού.