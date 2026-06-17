Πρώτη-γυναίκα-ceo-στην-ιστορία-του-Ομίλου-cme

Η Φιτζπάτρικ αναλαμβάνει τα ηνία καθώς τα χρηματιστήρια επαναπροσδιορίζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα πέρα ​​από τις αίθουσες συναλλαγών και τα futures.

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Νέα σελίδα γυρίζει ο Όμιλος CME την Τετάρτη καθώς έχρησε την Λιν Φιτζπάτρικ ως την επόμενη CEO του, όντας η πρώτη γυναίκα που ηγείται του χρηματιστηρίου παραγώγων, ενώ διαδέχεται τον επί χρόνια επικεφαλής, Τέρι Ντάφι.

Σύμφωνα με το Reuters, η Φιτζπάτρικ αναλαμβάνει τα ηνία καθώς τα χρηματιστήρια επαναπροσδιορίζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα πέρα ​​από τις αίθουσες συναλλαγών και τα futures.

Οι φορείς εκμετάλλευσης επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε δεδομένα, λογισμικό και νεότερα προϊόντα, όπως οι αγορές σε ολόκληρο τον κλάδο, καθώς επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα έσοδα και να προσελκύσουν νέες ομάδες επενδυτών.

Η Φιτζπάτρικ διορίστηκε πρόεδρος και οικονομική διευθύντρια το 2024, αφού διετέλεσε CFO από το 2023 και αναπληρώτρια CFO από το 2022. Ως insider εδώ και πολύ καιρό, εντάχθηκε στην CME το 2006 και έχει διατελέσει σε μια σειρά από ανώτερους χρηματοοικονομικούς ρόλους.

Θα ενταχθεί επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας όταν αναλάβει επίσημα τη νέα θέση της ως CEO, ενώ γίνεται μία από τις λίγες γυναίκες που ηγούνται μιας μεγάλης εταιρείας της Wall Street, μαζί με την Τζέιν Φρέιζερ της Citi και την Aντένα Φρίντμαν της Nasdaq.