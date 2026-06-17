Πτωτικά-κινήθηκαν-οι-τρεις-βασικές-δείκτες-της-wall-street

Yποχώρησε η Wall Street στη σημερινή συνεδρίαση, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν στα ύψη, καθώς οι επενδυτές έγιναν πιο επιφυλακτικοί σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής, μετά τις ενδείξεις αρκετών αξιωματούχων της Fed ότι ενδέχεται να υπάρξει αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 507,12 μονάδες ή 0,98%, αφού νωρίτερα είχε καταγράψει νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό – το τρίτο συνεχόμενο ρεκόρ του. Ο δείκτης των 30 μετοχών έκλεισε στις 51.492,55 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 1,21% και διαμορφώθηκε στις 7.420,10 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 1,34%, κλείνοντας στις 26.021,66 μονάδες.

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Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, με τις Microsoft, Meta Platforms, Alphabet και Amazon να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση με απώλειες. Αρνητικά επηρέασε το επενδυτικό κλίμα και η SpaceX, η οποία κατέγραψε την πρώτη της πτώση από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο την περασμένη Παρασκευή.

Μέρος των απωλειών της αγοράς αντισταθμίστηκε από τα κέρδη στον κλάδο των ημιαγωγών, με τις Intel και Micron Technology να κινούνται ανοδικά.

Στο τέλος της διήμερης συνεδρίασής της – της πρώτης υπό τη νέα ηγεσία του Κέβιν Γουόρς – η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,5%-3,75%.

Σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις, αρκετοί αξιωματούχοι της Fed εκτιμούν ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν το 2026. Η διάμεση πρόβλεψη για το επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε πλέον στο 3,8%, έναντι 3,4% στις προβλέψεις του Μαρτίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Επιτροπή θεωρεί πιθανώς αναγκαία τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων το 2026.

Ο Γουόρς αποκάλυψε ότι δεν υπέβαλε δική του πρόβλεψη για τα επιτόκια, γεγονός που περιπλέκει την ερμηνεία των συνολικών εκτιμήσεων.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν έντονα μετά την ανακοίνωση της απόφασης, με την απόδοση του διετούς τίτλου να ενισχύεται κατά 16 μονάδες βάσης, στο 4,208%.

«Η αντίδραση της αγοράς οφείλεται κυρίως στο ότι το dot plot αποδείχθηκε πολύ πιο “επιθετικό” απ’ ό,τι αναμενόταν», δήλωσε η Κλαούντια Σαμ, επικεφαλής οικονομολόγος της New Century Advisors. «Η εικόνα για τον πληθωρισμό έχει αλλάξει σημαντικά».

Οι επενδυτές επικεντρώθηκαν επίσης στο γεγονός ότι ο Γουόρς επανέλαβε πολλές φορές κατά τη συνέντευξη Τύπου τη δέσμευση της Fed στη «σταθερότητα των τιμών», κάτι που ερμηνεύθηκε ως ένδειξη ότι ενδέχεται να μην προχωρήσει στις μειώσεις επιτοκίων που πολλοί ανέμεναν λόγω του διορισμού του από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Σας λέει ξεκάθαρα ότι σκοπεύει να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να έχουμε την τόσο χαλαρή νομισματική πολιτική που πολλοί πίστευαν ότι θα ακολουθούσε ο πρόεδρος Γουόρς στις αρχές του έτους, όταν όλοι προεξοφλούσαν μειώσεις επιτοκίων», δήλωσε στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της DoubleLine Capital, Τζέφρι Γκάντλαχ. «Σήμερα δεν ακούγεται καθόλου έτσι».