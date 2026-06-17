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    Ρωσία:-Μειωμένες-οι-προσδοκίες-των-νοικοκυριών-για-τον-πληθωρισμό-τον-Ιούνιο
    Ρωσία: Μειωμένες οι προσδοκίες των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο

    Ρωσία: Μειωμένες οι προσδοκίες των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες μεταξύ των νοικοκυριών μειώθηκαν στο 12,4% τον Ιούνιο.

    Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό τον Μάιο ήταν στο 13%.

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    Με πληροφορίες από Reuters

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