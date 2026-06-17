Ρωσία:-Μειωμένες-οι-προσδοκίες-των-νοικοκυριών-για-τον-πληθωρισμό-τον-Ιούνιο

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες μεταξύ των νοικοκυριών μειώθηκαν στο 12,4% τον Ιούνιο.
Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό τον Μάιο ήταν στο 13%.
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθέστε το sofokleous10.gr στο Google
Με πληροφορίες από Reuters
Προτιμώμενη πηγή στην Google
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της - στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.