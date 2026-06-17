Σταθεροποίηση σε υψηλά 17ετίας για το ΧΑ – μεικτές τράπεζες, άλμα ΕΛΠΕ και αναμονή για το μήνυμα Warsh

Ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε 0,38% στις 2.484,69 μονάδες, σε νέα υψηλά 17 ετών, με τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση της Fed – Πρωταγωνίστρια η ΕΛΠΕ, επιλεκτικότητα στις τράπεζες

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Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μεταβολή % Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.484,69 +9,37 +0,38% FTSE Large Cap 6.317,25 +14,93 +0,24% Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) 2.875,29 +7,46 +0,26% FTSE Χρηματ/κών Υπηρεσιών 13.439,07 +35,15 +0,26%

Πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση πραγματοποίησε το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κατάφερε να απορροφήσει τις ρευστοποιήσεις του ανοίγματος και να ισορροπήσει σε θετικό έδαφος, διατηρώντας την επαφή με τα υψηλά 17 ετών. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.484,69 μονάδες, με κέρδη 0,38% (+9,37 μονάδες), παραμένοντας πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.480 μονάδων και σε απόσταση αναπνοής από το ορόσημο των 2.500 μονάδων.

Η εικόνα της συνεδρίασης ήταν χαρακτηριστική: μετά το πρόσφατο ανοδικό σερί, η αγορά δέχθηκε από νωρίς πιέσεις κατοχύρωσης κερδών που έσπρωξαν τον δείκτη χαμηλότερα στο πρώτο μέρος της ημέρας, ωστόσο το αγοραστικό ενδιαφέρον επανήλθε σταδιακά, οδηγώντας σε εξισορρόπηση και σε ήπια ανοδική κατεύθυνση προς το κλείσιμο. Πρόκειται για κίνηση που μοιάζει περισσότερο με σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα παρά με νέα δυναμική υπέρβαση.

Ο FTSE Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,24% στις 6.317,25 μονάδες (+14,93), ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) έκλεισε στις 2.875,29 μονάδες με άνοδο 0,26% (+7,46), ενώ ο δείκτης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών κινήθηκε αντίστοιχα κατά +0,26% στις 13.439,07 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 254,38 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων τα 176,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης – ένδειξη ενός μέτριου προς ικανοποιητικού, αλλά όχι εκρηκτικού, τζίρου που συνάδει με συνεδρίαση εξισορρόπησης.

Το ενδοσυνεδριακό εύρος του Γενικού Δείκτη εκτιμάται, βάσει της εικόνας του γραφήματος, μεταξύ περίπου 2.476 και 2.488 μονάδων – νούμερα που παρατίθενται ως εκτίμηση από το διάγραμμα και χρήζουν επίσημης επιβεβαίωσης. Σημειώνεται ότι το χαμηλό της ημέρας παρέμεινε πάνω από το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης (2.475,32 μονάδες), στοιχείο που κράτησε ανέπαφη τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση.

Ταμπλό και κλάδοι: η ΕΛΠΕ μπροστά, επιλεκτικότητα στις τράπεζες

Πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης ήταν η ΕΛΠΕ (HELLENiQ Energy), η οποία σημείωσε άλμα 5,49% στα 10,96 ευρώ, κόντρα στο γενικότερο κλίμα αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας, με υποστηρικτικό φόντο τα ισχυρά μεγέθη πρώτου τριμήνου, την ανακοινωμένη διανομή υπολοίπου μερίσματος και τη θετική ροή ειδήσεων στο σκέλος των ερευνών υδρογονανθράκων. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,18%) και η ΔΕΗ (+1,83%), η οποία διατήρησε τη θετική της δυναμική.

Στις τράπεζες η εικόνα ήταν μεικτή, γεγονός που εξηγεί και τη συγκρατημένη – αν και θετική – κίνηση του τραπεζικού δείκτη. Η Eurobank ξεχώρισε με κέρδη 2,31% στα 4,379 ευρώ, καταγράφοντας ταυτόχρονα τον υψηλότερο όγκο μεταξύ των συστημικών (περίπου 6,29 εκατ. τεμάχια), ενώ οριακά ανοδικά κινήθηκε και η Εθνική (+0,26%). Αντίθετα, η Πειραιώς υποχώρησε 0,66% στα 9,384 ευρώ και η Alpha Bank έκλεισε με μικρές απώλειες 0,38% στα 4,224 ευρώ, εξακολουθώντας να εμφανίζει μικρότερη δυναμική σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές. Από τις μικρότερες τραπεζικές μετοχές, η CrediaBank ενισχύθηκε 1,47%, ενώ η Optima bank υποχώρησε 1,71%.

Στον αντίποδα, την πίεση δέχθηκαν επιλεγμένοι τίτλοι: η Cenergy ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος της ημέρας με πτώση 3,59% στα 23,66 ευρώ, ακολουθούμενη από την Aktor (-2,15%), τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (-1,38%), τον ΟΤΕ (-1,34%) και τη Motor Oil (-1,19%). Σημειώνεται και η υποχώρηση της Allwyn κατά 1,26% στα 13,76 ευρώ. Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Metlen κινήθηκε ήπια ανοδικά (+0,63% στα 41,46 ευρώ), ενώ η Coca-Cola HBC έκλεισε με οριακά κέρδη 0,38%.

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. % Όγκος (τεμ.) ΕΛΠΕ (HELLENiQ Energy) 10,96 +5,49% 574 χιλ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 46,02 +3,18% 241 χιλ. Eurobank 4,379 +2,31% 6,29 εκατ. ΔΕΗ 23,38 +1,83% 826 χιλ. CrediaBank 1,24 +1,47% 3,19 εκατ. Metlen 41,46 +0,63% 138 χιλ. Coca-Cola HBC 53,10 +0,38% 19.039 Εθνική Τράπεζα 15,475 +0,26% 1,49 εκατ. Cenergy 23,66 -3,59% 173 χιλ. Aktor 10,90 -2,15% 360 χιλ. Optima bank 10,35 -1,71% 106 χιλ. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 10,69 -1,38% 116 χιλ. ΟΤΕ 19,09 -1,34% 451 χιλ. Allwyn 13,76 -1,26% 285 χιλ. Motor Oil 38,06 -1,19% 131 χιλ. Πειραιώς 9,384 -0,66% 2,36 εκατ.

Πηγή τιμών κλεισίματος και μεταβολών: τερματικά διαπραγμάτευσης. Οι όγκοι αφορούν τεμάχια.

Τεχνική εικόνα

Με το σημερινό κλείσιμο, ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε την πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση και παρέμεινε σε υψηλά 17 ετών, σε επίπεδα που είχε να επισκεφθεί από το 2009. Η αγορά διατηρεί την ανοδική της δομή, έχοντας αφήσει πίσω της το ορόσημο των 2.448 μονάδων (επίπεδο αναφοράς από τα τέλη του 2009) που είχε ξεπεραστεί στις αρχές της εβδομάδας, και πλέον κινείται με «πυξίδα» το στρογγυλό όριο των 2.500 μονάδων.

Ως πρώτη ζώνη αντίστασης λειτουργεί το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων· μια καθαρή και διατηρήσιμη υπέρβασή του θα ενίσχυε το σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα. Στην πλευρά των στηρίξεων, πρώτη γραμμή άμυνας αποτελεί η περιοχή 2.475–2.470 μονάδων (όπου εδράζεται και το χαμηλό της σημερινής συνεδρίασης), με επόμενη και κρισιμότερη ζώνη το εύρος 2.448–2.440 μονάδων, δηλαδή την περιοχή της πρόσφατης ανοδικής διάσπασης. Τυχόν απώλεια των επιπέδων αυτών θα άνοιγε τον δρόμο για βαθύτερη διόρθωση/κατοχύρωση κερδών.

Μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη σειρά, η αγορά εμφανίζεται τεχνικά «τεντωμένη» (extended) βραχυπρόθεσμα. Με βάση την εικόνα του γραφήματος –και με ρητή επισήμανση ότι πρόκειται για εκτίμηση που χρήζει επίσημης επιβεβαίωσης– οι ταλαντωτές βραχυπρόθεσμης ορμής, όπως ο ημερήσιος δείκτης σχετικής ισχύος (RSI), αναμένεται να κινούνται σε ή κοντά σε υπεραγορασμένες ζώνες, ενώ ο MACD παραμένει σε θετικό μεν, εκτεταμένο δε έδαφος. Συνθήκες που συνήθως προϊδεάζουν είτε για περιόδους πλαγιοκίνησης/εκτόνωσης είτε για ήπιες διορθωτικές αναπνοές, χωρίς απαραίτητα να ανατρέπεται η κυρίαρχη ανοδική τάση.

Σημαντικό στοιχείο για τη «διάγνωση» της συνεδρίασης είναι ότι η εξισορρόπηση μετά τις πρωινές ρευστοποιήσεις συντελέστηκε με μέτριο τζίρο (254,38 εκατ. ευρώ). Η απουσία εκρηκτικού όγκου τόσο στην πτωτική όσο και στην ανοδική φάση της ημέρας παραπέμπει περισσότερο σε σταθεροποίηση και αναδιάταξη θέσεων παρά σε επιθετικές ρευστοποιήσεις (distribution). Το «στοίχημα» για τη συνέχεια παραμένει η ικανότητα της αγοράς να προσεγγίσει και να κατοχυρώσει τις 2.500 μονάδες με συνοδεία ενισχυμένης συναλλακτικής δραστηριότητας.

Διεθνές φόντο

Στην Ευρώπη η εικόνα ήταν μεικτή. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε οριακά ανοδικά, με τον κλάδο αυτοκινήτου και ανταλλακτικών να δέχεται αισθητές πιέσεις. Καταλύτης ήταν η προειδοποίηση κερδών της BMW, η μετοχή της οποίας υποχώρησε περίπου 7% σε χαμηλό άνω της πενταετίας, καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναθεώρησε επί τα χείρω τις εκτιμήσεις κερδοφορίας για το 2026, επικαλούμενη την αποδυνάμωση της ζήτησης στην Κίνα και τις αναταράξεις/υψηλό ενεργειακό κόστος που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν. Υπό πίεση βρέθηκαν παρασυρόμενες και οι Volkswagen και Mercedes-Benz.

Στη Wall Street, οι βασικοί δείκτες κινούνταν ήπια ανοδικά κατά το άνοιγμα, εν αναμονή της απόφασης της Federal Reserve: ο S&P 500 και ο Dow Jones –ο οποίος διαπραγματευόταν πολύ κοντά στις 52.000 μονάδες, σε περιοχή ιστορικών υψηλών– σημείωναν μικρά κέρδη, ο Nasdaq ενισχυόταν με τη στήριξη της ανάκαμψης των ημιαγωγών έπειτα από την υποχώρηση της προηγούμενης ημέρας, ενώ ο Russell 2000 των μικρότερων κεφαλαιοποιήσεων υστερούσε. Στο μέτωπο των στοιχείων, οι λιανικές πωλήσεις Μαΐου στις ΗΠΑ εξέπληξαν θετικά με άνοδο 0,9% (έναντι εκτίμησης για +0,5%), ενισχύοντας την εικόνα μιας ανθεκτικής οικονομίας.

Στο επίκεντρο της ημέρας βρέθηκε η συνεδρίαση της Fed (17/6), η πρώτη υπό την προεδρία του νέου επικεφαλής Kevin Warsh. Η αγορά τιμολογούσε πιθανότητα της τάξης του 97% για διατήρηση των επιτοκίων στο εύρος 3,50%–3,75%, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη ρητορική, στις νέες προβλέψεις (dot plot) και στο μήνυμα για την πορεία της πολιτικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν έχει κρατήσει τις πληθωριστικές πιέσεις υψηλές για αρκετούς μήνες, μετατοπίζοντας τις προσδοκίες της αγοράς από μειώσεις επιτοκίων προς ένα καθεστώς αναμονής –ή και προς ενδεχόμενες αυξήσεις. Η ανακοίνωση της απόφασης τοποθετούνταν χρονικά μετά το κλείσιμο της ελληνικής αγοράς, ακολουθούμενη από τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed· εντός της εβδομάδας αναμένονται και οι αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας και της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας.

Στο εμπόρευμα του πετρελαίου, οι τιμές παρέμειναν σε χαμηλότερα επίπεδα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ των προηγούμενων ημερών – εξέλιξη που γενικά ευνοεί κλάδους όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές και η βιομηχανία, ενώ θεωρητικά ασκεί πίεση στα διυλιστικά περιθώρια.

Γνώμες ειδικών

Οι αναλυτές και οι παράγοντες της αγοράς συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι, ενόσω δεν είχε αποσαφηνιστεί το μήνυμα της Fed, δύσκολα θα σημειώνονταν θεαματικές κινήσεις· εξ ου και το καθεστώς αναμονής και επιλεκτικών τοποθετήσεων που χαρακτήρισε τη συνεδρίαση. Ως επόμενο ψυχολογικό «τεστ» για τον Γενικό Δείκτη προβάλλεται με συνέπεια το όριο των 2.500 μονάδων.

Στο επίκεντρο της θετικής αφήγησης παραμένουν οι τράπεζες, οι οποίες αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό της ανόδου των προηγούμενων ημερών, με τη Eurobank να ξεχωρίζει σε όρους τζίρου και δυναμικής. Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας λειτουργεί ευνοϊκά για τίτλους του τουρισμού, των μεταφορών και της βιομηχανίας, ενώ θεωρητικά επιβαρύνει τα διυλιστήρια – μια θέση που, ωστόσο, η σημερινή κίνηση της ΕΛΠΕ φάνηκε να διαψεύδει, καθώς υπερίσχυσαν οι εταιρικοί καταλύτες.

Σε δομικό επίπεδο, ο κυρίαρχος καταλύτης παραμένει η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών (developed market), με ισχύ από τον Σεπτέμβριο. Καθώς οι τελικές συνθέσεις των διεθνών δεικτών θα διαμορφωθούν με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου 2026, αρκετοί σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι τα ξένα κεφάλαια προετοιμάζουν εκ των προτέρων τις θέσεις τους, ενώ τα διαδοχικά placements των εισηγμένων λειτουργούν ως «προπομπός» των αναμενόμενων εισροών από παθητικά κεφάλαια, βαθαίνοντας τη διασπορά και την εμπορευσιμότητα του ταμπλό.