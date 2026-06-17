Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα PosoKanei – Πώς θα γίνεται η σύγκριση τιμών

Έτοιμη η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τη σύγκριση τιμών. Πώς θα λειτουργεί το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στον «αέρα» βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες η νέα πλατφόρμα PosoKanei, το νέο ψηφιακό εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης επιταχύνει τους σχεδιασμούς του στην κατεύθυνση παρακολούθησης των τιμών, χτίζοντας ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη και την αξιοποίηση δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η νέα πλατφόρμα επιδιώκει να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο εργαλείο σύγκρισης τιμών και αγοραστικών επιλογών για τους πολίτες.

Η πλατφόρμα, την οποία θα παρουσιάσουν επίσημα σήμερα στις 12:30 οι υπουργοί Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.κ. Τάκης Θεοδωρικάκος και Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, περιλαμβάνει πάνω από 8.500 προϊόντα από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και από όλες τις βασικές κατηγορίες, όπως τρόφιμα, ποτά, είδη προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας, βρεφικά είδη, καθώς και προϊόντα για κατοικίδια.

Στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνονται και επώνυμα προϊόντα αλλά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ η βασική εστίαση θα είναι κυρίως τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα. Για την ώρα, εκτός της πλατφόρμας μένουν τα περισσότερα φρέσκα προϊόντα, όπως φρούτα, λαχανικά και νωπά κρέατα.

Πώς θα λειτουργεί το PosoKanei

Μέσω της νέας πλατφόρμας, ο καταναλωτής θα έχει πρόσβαση σε πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τιμές και συγκρίσεις αναφορικά με τα προϊόντα που φιγουράρουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Ειδικότερα, μέσα από τη νέα πλατφόρμα, ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να ψάχνει ένα προϊόν και να ενημερώνεται σε ποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ διατίθεται στη χαμηλότερη τιμή. Οι τιμές θα ανανεώνονται διαρκώς, επιτρέποντας στον καταναλωτή να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές και να βρίσκει τις οικονομικότερες επιλογές.

Ταυτόχρονα, θα μπορεί να βλέπει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους δύο μήνες, ώστε να διακρίνει εάν έχουν σημειωθεί αναπροσαρμογές στην τιμή, ενώ ο χρήστης θα είναι, επίσης, σε θέση να δημιουργεί προσωπικό καλάθι αγορών, μέσα από συγκρίσεις τιμών ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ.

Ενδεικτικά το νέο εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα για τη δημιουργία περισσότερων από μια λίστες, όπως τα ψώνια της εβδομάδας, τα ψώνια του μήνα, καθώς και τα ψώνια των γιορτών. Τέλος, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές που καταγράφονται στην Ελλάδα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ο στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ενιαίου μηχανισμού εποπτείας της αγοράς στα πρότυπα προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά δεδομένα αξιοποιούνται ήδη για την παρακολούθηση των τιμών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.