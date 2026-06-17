Στο-στόχαστρο-Τραμπ-οι-«αποστάτες»-της-συμφωνίας-με-Ιράν:-Σε-δύσκολη-θέση-οι-Χέγκσεθ,-Ράτκλιφ,-λένε-στο-Ισραήλ

Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης σειράς ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησής του που εξέφρασαν αντίθεση στη συμφωνία με το Ιράν, φέρεται να εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Hayom. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ.

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«Η διαμάχη (με το Ιράν) έχει λήξει. Όποιος αντιτάχθηκε στη συμφωνία ενδέχεται να πληρώσει προσωπικό τίμημα», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, περιγράφοντας όσα διαδραματίζονται στο παρασκήνιο των συζητήσεων για τη Μέση Ανατολή εντός του Λευκού Οίκου.

Αντίθετα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται να απολαμβάνει προς το παρόν ένα είδος πολιτικής «ασυλίας». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης απέφυγε να ασκήσει δημόσια κριτική στη συμφωνία και εξακολουθεί να διατηρεί υψηλά ποσοστά δημοτικότητας στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Οι αντίπαλες τάσεις στο εσωτερικό της Ουάσινγκτον

Πριν από μερικές εβδομάδες είχε γίνει γνωστό ότι πραγματοποιήθηκε ιδιαίτερα έντονη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία σημειώθηκαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ βασικών στελεχών της κυβέρνησης, ακόμη και μεταξύ του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του ίδιου του Τραμπ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι συμμετείχαν στις επαφές με το Ιράν, υποστήριξαν την επίτευξη συμφωνίας με το καθεστώς της Τεχεράνης. Η θέση τους βασιζόταν στην εκτίμηση ότι το ιρανικό καθεστώς δεν πρόκειται να καταρρεύσει στο άμεσο μέλλον, αλλά και στις πιέσεις που ασκούσαν ορισμένες χώρες του Κόλπου, με κυριότερο το Κατάρ.

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, με τη στήριξη ανώτερων στελεχών του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υποστήριξαν ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σε πορεία αποδυνάμωσης λόγω της οικονομικής πίεσης και ότι η περαιτέρω ενίσχυση των κυρώσεων θα μπορούσε να οδηγήσει είτε σε υποχώρηση της Τεχεράνης είτε ακόμη και σε αλλαγή καθεστώτος.

Η τελική απόφαση υπέρ της συμφωνίας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε κρίσιμη σύσκεψη κατά την οποία ελήφθη η οριστική απόφαση. Ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει με το Μνημόνιο Κατανόησης με το Ιράν, υιοθετώντας τελικά τη γραμμή που υποστήριζαν ο Βανς και οι απεσταλμένοι του.

Παρέμβαση φέρεται να έκανε και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η πλήρης άρση των κυρώσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα εάν οι ΗΠΑ χρειαστεί να τις επαναφέρουν στο μέλλον. Η παρέμβασή του οδήγησε σε περιορισμένες τροποποιήσεις των όρων, χωρίς όμως να αλλάξει τη συνολική κατεύθυνση της συμφωνίας.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η άρση μέρους των κυρώσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ακόμη και χωρίς ουσιαστικές πρόσθετες παραχωρήσεις από την πλευρά του Ιράν.

Διαφωνίες και για το Ισραήλ

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθέτησε τη θέση του αντιπροέδρου Βανς και των στενών συνεργατών του και όσον αφορά το Ισραήλ.

Αν και ο Βανς διαβεβαίωνε δημοσίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα πίεζε κατ’ ιδίαν τον πρόεδρο να περιορίσει τις κινήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι μετά από κάθε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο, αλλά και μετά την επίθεση κατά του Ιράν την περασμένη εβδομάδα, ο Βανς κατηγορούσε τον Νετανιάχου ότι επιχειρούσε σκόπιμα να υπονομεύσει τη διαμορφούμενη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.