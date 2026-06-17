Στρατηγικό σχέδιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για επενδύσεις ύψους 5 δισ. ευρώ

Η ΓΕΚ Τέρνα προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε κρίσιμες υποδομές, μετά την ανάληψη των παραχωρήσεων της Εγνατίας Οδού και της Αττικής Οδού, όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επενδύσεις 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

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Αυτές οι πληροφορίες δημοσιοποιήθηκαν χθες από τον όμιλο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Το νέο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει έργα όπως η κατασκευή του ΒΟΑΚ, το IRC στο Ελληνικό και τον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Ο Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, υπογράμμισε ότι ο όμιλος διαθέτει ισχυρή ρευστότητα για νέες επενδύσεις, αξιοποιώντας τα κεφάλαια που προήλθαν από την πώληση της συμμετοχής της ΓΕΚ Τέρνα στην Τέρνα Ενεργειακή στη Masdar.

Ανάγκες για νέες υποδομές

Σχολιάζοντας τις ανάγκες της Αττικής σε νέες υποδομές, ο κ. Περιστέρης ανέφερε ότι προγραμματίζονται έργα όπως οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού και η Σήραγγα της Ηλιούπολης για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση του λεκανοπεδίου.

Αναφορικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, το χαρακτήρισε «σοβαρότατο».

«Απαιτούνται παρεμβάσεις και έχουν ήδη ανακοινωθεί νέα έργα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά θα προχωρήσει και ότι θα γίνουν παρεμβάσεις στον Κηφισό.

Επιπλέον, ανέφερε ότι μπαίνει «σοβαρά στο τραπέζι η μελέτη των λεγόμενων επεκτάσεων της Αττικής Οδού, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν είναι επεκτάσεις, αλλά νέα έργα για την Αττική, όπως η Σήραγγα της Ηλιούπολης και η εξασφάλιση ελεύθερης ροής στην οδό Βουλιαγμένης. Ο χρόνος υλοποίησης τους δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, αλλά πρόκειται για απαραίτητα έργα.

Το θέμα της σήραγγας επανήλθε στην επικαιρότητα πρόσφατα, όταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι το έργο ανήκει στις πρωτοβουλίες που ετοιμάζει η κυβέρνηση και απαιτείται περαιτέρω προεργασία, η οποία εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σύντομα.

Παρεμβάσεις στην Αττική Οδό

Ως πρώτο βήμα, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η αναβάθμιση του κόμβου Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού, ένα έργο ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της κυκλοφορίας προς τη Λαμία και στην αποσυμφόρηση ενός από τα πιο επιβαρυμένα σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής.

Το IRC στο Ελληνικό

Αναφορικά με τον νέο κύκλο προσφυγών κατά του Integrated Resort Complex (IRC), το τουριστικό και αναψυκτικό συγκρότημα που αναπτύσσεται στο Ελληνικό από την ΓΕΚ Τέρνα και την Hard Rock, ο πρόεδρος ανέφερε ότι «δεν πιστεύουμε ότι έχει παραβιαστεί κάποια διάταξη ή άδεια».

«Πιστεύουμε ότι το έργο αναπτύσσεται απόλυτα νόμιμα. Το πώς θα αποφασίσει το δικαστήριο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε», πρόσθεσε.

Έντεκα κάτοικοι των δήμων Γλυφάδας και Ελληνικού, μαζί με τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Κατοίκων Κάτω Ελληνικού, ζητούν την ακύρωση των οικοδομικών αδειών του έργου και των σχετικών αναθεωρήσεων, καθώς και την προσβολή της υπουργικής απόφασης που ενέκρινε, μεταξύ άλλων, παρεκκλίσεις ύψους και όγκου για το συγκρότημα.

Σχετικά με τις ενεργειακές δραστηριότητες του ομίλου, ο κ. Περιστέρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με την Masdar για την εξαγορά του 50% του έργου αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία συνεχίζονται, ενώ οι διαδικασίες για τη στρατηγική συμμαχία με τη Motor Oil στην παραγωγή ενέργειας προχωρούν κανονικά.

«Δεν είναι πολύ σύντομες, καθώς δεν αφορούν μόνο διοικητικές διαδικασίες αλλά και οργανωτικές. Προχωρά κανονικά όπως έχει προγραμματιστεί. Στους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί και η νομική και φορολογική συνένωση σε ένα ΑΦΜ. Δεν φαίνεται να υπάρχει εμπόδιο προς το παρόν», εξήγησε.

Επιτυχία του μετασχηματισμού

Παράλληλα, ο μετασχηματισμός της εταιρείας, που έχει ξεκινήσει εδώ και οκτώ χρόνια, συνεχίζεται.

“Η προσπάθειά μας δεν αφορά μόνο την εταιρεία μας, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μόνο τους τελευταίους είκοσι μήνες καταθέσαμε στο δημόσιο περίπου 5,5 δισ. ευρώ για την απόκτηση δύο μεγάλων παραχωρήσεων, και αυτό αποτελεί συνέχεια άλλων πολύχρονων επενδύσεων”, δήλωσε.

“Πέρυσι πραγματοποιήθηκε η παραλαβή της παραχώρησης και η έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας Οδού, ενός σημαντικού αυτοκινητόδρομου 1.000 χιλιομέτρων, ο οποίος βρίσκονταν σε κακή κατάσταση και έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ανακατασκευής του”, συμπλήρωσε.