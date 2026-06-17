Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Ανακούφιση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας – Προβλέπει πλεόνασμα προσφοράς το 2027

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά, εφόσον ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και να πετύχει σημαντικό πλεόνασμα το 2027, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου την Τετάρτη.

Εφόσον τηρηθεί, η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν ενδέχεται να θέσει τέλος στη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού πετρελαίου στην ιστορία, η οποία προκάλεσε τη διακοπή της παραγωγής περισσότερων από 14 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον ΔΟΕ/ΙΕΑ.

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«Εάν η συμφωνία ισχύσει, οι εξαγωγές και η παραγωγή από τον Κόλπο αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή ανάκαμψη – κυρίως επειδή οι εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν θα μπορούν να ξαναρχίσουν πλήρως μόλις αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός», ανέφερε ο οργανισμός.

Η αγορά πετρελαίου θα εισέλθει στη συνέχεια σε μια σημαντική κατάσταση πλεονάσματος προσφοράς το επόμενο έτος, ανέφερε ο ΔΟΕ στην πρώτη του πρόβλεψη για το 2027, με την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου να αναμένεται να αυξηθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και τη ζήτηση να αυξάνεται μόλις κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

«Αυτό μπορεί να προσφέρει μια ευπρόσδεκτη ανάσα στην αγορά και μια ευκαιρία για την αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων ή για τη δημιουργία νέων στρατηγικών αποθεμάτων, καθώς οι χώρες αναθεωρούν τις ενεργειακές στρατηγικές και πολιτικές τους ως απάντηση στην κρίση.»