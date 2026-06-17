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    Ταμειακό-έλλειμμα-2,39-δισ.-ευρώ-στο-πεντάμηνο-Ιανουαρίου-–-Μαΐου-2026
    Ταμειακό έλλειμμα 2,39 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026

    Ταμειακό έλλειμμα 2,39 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 27,8 δισ. ευρώ, από 27,093 δισ. ευρώ πέρυσι, όπως επισημαίνει η ΤτΕ.

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    Ταμειακό έλλειμμα 2,392 δισ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός (σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης) στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου, έναντι πλεονάσματος 1,327 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

    Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 27,8 δισ. ευρώ, από 27,093 δισ. ευρώ πέρυσι, όπως επισημαίνει η ΤτΕ.

    Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 29,1 δισ. ευρώ, από 24,9 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.

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