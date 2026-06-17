Το-δολάριο-ανεβαίνει-κατά-1%-έναντι-της-λίρας,-καθώς-η-fed-αναβαθμίζει-τις-προβλέψεις-για-τον-πληθωρισμό

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά 1% έναντι της βρετανικής στερλίνας, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για τον πληθωρισμό από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve).Το αμερικανικό νόμισμα κατέγραψε επίσης άνοδο έναντι του ευρώ και του ιαπωνικού γιεν.

Η άνοδος του δολαρίου αποδίδεται στις προσδοκίες ότι η Fed θα διατηρήσει πιο αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επίμονες.

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Οι αγορές αντέδρασαν επίσης στις νέες οικονομικές προβλέψεις της Fed, οι οποίες δείχνουν ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% για μεγαλύτερη περίοδο, ενισχύοντας τη ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα ως «ασφαλές καταφύγιο».