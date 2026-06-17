Το πρώτο μήνυμα Γουόρς στην προεδρία της Fed – Τι αλλαγές φέρνει

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου, ο νέος διοικητής εστίασε στις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει.

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Τη δέσμευση της Fed για σταθεροποίηση τιμών και πλήρη απασχόληση επανέλαβε ο Κέβιν Γουόρς στην πρώτη του συνέντευξη τύπου ως διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Ο ίδιος, σχολίασε τη σημερινή, αλλαγμένη, ανακοίνωση της νομισματικής πολιτικής, χαρακτηρίζοντάς την ως «πιο σύντομη, πιο απλή» και λέγοντας πως παρουσιάζει τα γεγονότα όπως τα εκτιμά η κεντρική τράπεζα. Αναφερόμενος στην απουσία του λεγόμενου forward guidance, ανέφερε πως «δεν θεωρεί κάτι τέτοιο ταιριαστό στην τρέχουσα κατάσταση της πολιτικής».

«Ήταν πάγια πρακτική αυτής της επιτροπής τα μέλη να υποβάλλουν τις προβλέψεις τους και έχω ενθαρρύνει τους συναδέλφους μου να συνεχίσουν να το κάνουν. Ωστόσο, εγώ επέλεξα να μην καταθέσω δικές μου προβλέψεις, σε συνέπεια με τις απόψεις που διατηρώ εδώ και χρόνια για την έκθεση οικονομικών προβλέψεων (SEP), τουλάχιστον με τη μορφή που έχει σήμερα», δήλωσε.

Επιπλέον, τόνισε ότι η Fed είναι αποφασισμένη να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο 2%, σε ένα επίπεδο που δεν έχει φτάσει εδώ και μισή δεκαετία. «Η δέσμευση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ισχυρή, ομόφωνη και σαφής, και αυτό, νομίζω, είναι ένα σημαντικό μήνυμα που μας έλειψε τα τελευταία πέντε χρόνια, και πρόκειται να το διορθώσουμε», είπε.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη μείωση επιτοκίων, ανέφερε πως «υπήρξε μία πρόταση, όμως η συζήτηση σχετικά αυτήν ήταν αρκετά περιορισμένη».

«Μπορούμε να συμφωνήσουμε με ορισμένες από τις συστάσεις, να διαφωνήσουμε με άλλες, να έχουμε μία καλή οικογενειακή διαμάχη. Αλλά το αποτέλεσμα που θα προκύψει από αυτό ελπίζω και πιστεύω ότι θα κάνει τη συζήτηση που διεξάγουμε εσωτερικά καλύτερη, ισχυρότερη, πιο διαλεκτική, ώστε να μπορέσουμε τελικά να επιτύχουμε τον στόχο της σταθερότητας των τιμών» σημείωσε.

Ο Κέβιν Γουόρς απέφυγε να απαντήσει στο εάν έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την ορκωμοσία του, ωστόσο επιβεβαίωσε πως έχει συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. «Για τον πρόεδρο δεν έχω κάτι να σας πω», είπε.

«Όσον αφορά τον υπουργό Οικονομικών, έχει ήδη δημοσιεύσει φωτογραφίες από τα πρωινά μας γεύματα, οπότε δεν νομίζω ότι μπορώ να το αρνηθώ», ανέφερε προσθέτοντας ότι αποτελεί μακροχρόνια παράδοση ο πρόεδρος της Fed και ο υπουργός Οικονομικών να συναντώνται σε εβδομαδιαία βάση.

Πέντε task force

Επιπλέον, ανακοίνωσε τη δημιουργία πέντε ομάδων εργασίας που θα ασχοληθούν με ευρύ φάσμα ζητημάτων σχετικά με τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί εντάσσονται στη νομισματική πολιτική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιτροπές αυτές, θα επικεντρωθούν στην επικοινωνία της Fed, τον ισολογισμό της, την εξάρτησή της από πηγές δεδομένων, την παραγωγικότητα και την απασχόληση, καθώς και τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων μετασχηματιστικών τεχνολογιών, αλλά και τα πλαίσια του πληθωρισμού της κεντρικής τράπεζας.

Ο ίδιος έδωσε ένα γενικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο θεωρεί ότι θα λειτουργήσουν οι ομάδες και ανέφερε ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν τις επόμενες ημέρες.

«Κάθε ομάδα εργασίας θα υπηρετεί έναν στόχο που συμμερίζονται όλοι στο σύστημα, που συμμερίζονται όλοι γύρω από εκείνο το τραπέζι στο οποίο κάθισα τις τελευταίες δύο ημέρες: μια Fed που έχει καθαρή αντίληψη της αποστολής της, είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στον σκοπό της και προσανατολισμένη στο μέλλον», δήλωσε.