Το-deal-έγραψε-289-εκατ.,-το-ταμπλό-128

Οι χρηματιστηριακές αγορές λατρεύουν τις συγκρίσεις. Ακόμη περισσότερο λατρεύουν τις συγκρίσεις που προκύπτουν από πραγματικές συναλλαγές και όχι από θεωρητικά μοντέλα αποτίμησης. Γι’ αυτό και η εξαγορά της Ευρώπη Holdings από την Crediabank ίσως αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική για τον ασφαλιστικό κλάδο από όσο δείχνει σήμερα η πρώτη ανάγνωση της συμφωνίας.

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Η αγορά εστίασε δικαιολογημένα στα οφέλη που αποκτά η Crediabank. Η τράπεζα δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο τραπεζοασφαλιστικό όμιλο, αποκτά πρόσβαση στον χώρο των γενικών ασφαλίσεων, ενισχύει τα έσοδα από προμήθειες και σύμφωνα με τη διοίκηση η συναλλαγή αναμένεται να προσθέσει περίπου 20 εκατ. ευρώ κέρδη μέσα στο 2026, ενώ ο στόχος ανεβαίνει στα 45 εκατ. ευρώ το 2028.

Για τους μετόχους της Crediabank η συμφωνία έχει ισχυρή στρατηγική βάση. Η τράπεζα αποκτά ένα νέο πυλώνα ανάπτυξης και εισέρχεται σε μια αγορά που ιστορικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα εσόδων από τα καθαρά τραπεζικά περιθώρια. Η λογική της εξαγοράς είναι εύκολα κατανοητή και γι’ αυτό άλλωστε η αγορά την αποδέχθηκε θετικά.

Όμως κάθε εξαγορά έχει και μια δεύτερη ανάγνωση, που αφορά την αποτίμηση.

Η Ευρώπη Holdings αποτιμάται μέσω της συναλλαγής περίπου στα 289,57 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έναν όμιλο που στο τέλος του 2025 εμφάνισε ίδια κεφάλαια 192,4 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη 4,53 εκατ. ευρώ, EBITDA 10,56 εκατ. ευρώ και δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 2,36%. Παράλληλα παρουσίασε δείκτη φερεγγυότητας SCR 265,85% και δείκτη MCR 1.060,59%.

Από αυτά τα δεδομένα προκύπτει ένας δείκτης P/BV περίπου 1,51 φορές πάνω στην καθαρή θέση.

Αυτός είναι ο αριθμός που αλλάζει τη συζήτηση.

Διότι την ίδια ακριβώς στιγμή στο ελληνικό χρηματιστήριο διαπραγματεύεται μια ασφαλιστική εταιρεία με κεφαλαιοποίηση μόλις 128 εκατ. ευρώ, ενώ διαθέτει ίδια κεφάλαια 169,1 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη περίπου 27,8 εκατ. ευρώ, υψηλή ρευστότητα, ισχυρό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και συνεχή διανομή μερισμάτων.

Η εταιρεία αυτή είναι η Interlife (ΙΝΛΙΦ).

Η σύγκριση των δύο αποτιμήσεων προκαλεί εντύπωση.

Η Ευρώπη Holdings αποτιμάται στα 289,57 εκατ. ευρώ με ίδια κεφάλαια 192,4 εκατ. ευρώ.

Η Interlife αποτιμάται στα 128 εκατ. ευρώ με ίδια κεφάλαια 169,1 εκατ. ευρώ.

Η μία αποτιμάται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από την καθαρή θέση της.

Η άλλη αποτιμάται με έκπτωση περίπου 41 εκατ. ευρώ έναντι της καθαρής θέσης της.

Επίσης το ταμπλό αποτιμά σήμερα την Interlife στα 128 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο τα καθαρά κέρδη της τελευταίας πενταετίας ξεπερνούν αθροιστικά τα 100 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση των κερδών.

Η Ευρώπη Holdings έκλεισε το 2025 με 4,53 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη.

Η Interlife εμφάνισε καθαρά κέρδη περίπου 27,8 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή η Interlife εμφάνισε κερδοφορία περίπου έξι φορές μεγαλύτερη, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία παραμένει χαμηλότερη κατά περίπου 162 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα η Interlife διαπραγματεύεται με δείκτη P/E περίπου 4,6 φορές. Πρόκειται για αποτίμηση που δύσκολα συναντά κάποιος σε εταιρεία με τόσο ισχυρή κεφαλαιακή βάση και τέτοια ιστορική συνέπεια αποτελεσμάτων.

Την ίδια στιγμή, η αποτίμηση της Ευρώπη Holdings αντιστοιχεί σε περίπου 64 φορές τα δημοσιευμένα κέρδη του 2025.

Φυσικά κανείς δεν υποστηρίζει ότι οι δύο εταιρείες πρέπει να έχουν τον ίδιο πολλαπλασιαστή κερδών. Η συναλλαγή της Crediabank περιλαμβάνει συνέργειες, μελλοντικές προοπτικές και επιχειρηματική αξία που δεν αποτυπώνονται στα ιστορικά αποτελέσματα.

Ωστόσο η απόσταση ανάμεσα στις δύο αποτιμήσεις είναι τόσο μεγάλη ώστε βγάζει… μάτι.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν εξεταστεί το σενάριο μεταφοράς του πολλαπλασιαστή καθαρής θέσης της Ευρώπη Holdings στην Interlife.

Εάν η αγορά αποτιμούσε την Interlife στις 1,51 φορές τα ίδια κεφάλαιά της, τότε η θεωρητική αξία της εταιρείας θα προσέγγιζε τα 255 εκατ. ευρώ.

Από τα σημερινά 128 εκατ. ευρώ, η διαφορά ξεπερνά τα 127 εκατ. ευρώ.

Με βάση τον αριθμό των μετοχών της εταιρείας, η θεωρητική τιμή θα προσέγγιζε τα 13,74 ευρώ ανά μετοχή, σχεδόν διπλάσια από τα τρέχοντα επίπεδα των 6,90 ευρώ.

Ακόμη και σε ένα πολύ πιο συντηρητικό σενάριο, όπου η αγορά θα αναγνώριζε μόνο το 80% αυτού του πολλαπλασιαστή, η αποτίμηση θα βρισκόταν αισθητά υψηλότερα από τη σημερινή κεφαλαιοποίηση.

Στην εξίσωση προστίθεται και η μερισματική πολιτική.

Η Interlife θα διανείμει 0,25 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 3,6%. Ο επενδυτής δηλαδή δεν αγοράζει μόνο μια ασφαλιστική με χαμηλό πολλαπλασιαστή κερδών και έκπτωση έναντι της καθαρής θέσης της. Αποκτά παράλληλα και μια σταθερή χρηματική επιστροφή.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ενισχύεται και από ένα ακόμη δεδομένο. Τα ίδια κεφάλαια της Interlife αντιστοιχούν σήμερα σε περίπου 9,10 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η αγορά αποτιμά τη μετοχή στα 6,90 ευρώ. Ο επενδυτής δηλαδή αποκτά την εταιρεία με σημαντική έκπτωση έναντι της καθαρής θέσης της.

Παράλληλα, η ισχυρή κερδοφορία των τελευταίων ετών συνεχίζει να τροφοδοτεί την κεφαλαιακή της βάση, με αποτέλεσμα η λογιστική αξία ανά μετοχή να κινείται πλέον προς τη ζώνη των 10 ευρώ. Εφόσον η πορεία του 2026 εξελιχθεί σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η απόσταση ανάμεσα στη χρηματιστηριακή αξία και στην καθαρή θέση της εταιρείας ενδέχεται να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο αντί να περιοριστεί.

Μια τέτοια μεγάλη έκπτωση απέναντι στην καθαρή θέση συναντάται συνήθως όταν η αγορά προεξοφλεί επιδείνωση των αποτελεσμάτων ή πίεση στην κεφαλαιακή βάση. Στην περίπτωση της Interlife τα δεδομένα κινούνται προς διαφορετική κατεύθυνση. Η παραγωγή ασφαλίστρων αυξάνεται, η κερδοφορία παραμένει ισχυρή, η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και η εταιρεία συνεχίζει να αμείβει εδώ και πολλά χρόνια τώρα τους μετόχους της.

Γι’ αυτό και η εξαγορά της Ευρώπη Holdings αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Δεν λειτουργεί μόνο ως στρατηγικό βήμα για την Crediabank.

Λειτουργεί και ως πραγματικό benchmark αποτίμησης. Κάθε φορά που η αγορά βλέπει μια συναλλαγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, αρχίζει αναπόφευκτα να επανεξετάζει τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου χώρου.

Και σήμερα η πιο εντυπωσιακή αριθμητική αντίθεση του κλάδου βρίσκεται ανάμεσα στα 289,57 εκατ. ευρώ της Ευρώπη Holdings και στα 128 εκατ. ευρώ της Interlife.

Η πρώτη αποτίμηση προέκυψε από μια πραγματική συμφωνία.

Η δεύτερη προκύπτει από το ταμπλό.

Σήμερα η απόσταση ανάμεσά τους μοιάζει πολύ μεγαλύτερη από όσο δικαιολογούν τα οικονομικά μεγέθη των δύο εταιρειών.

Από πλευράς διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή δείχνει να ετοιμάζεται να διασπάσει ανοδικά το όριο των 7 ευρώ και να κινηθεί πρός το επόμενο επίπεδο των 8,50 ευρώ.

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June 17, 2026