Τραμπ-για-Νετανιάχου:-Είπα-στον-«Μπίμπι»-ότι-ο-μεγαλύτερος-κίνδυνος-ήταν-να-ρίξουν-ένα-πυρηνικό-όπλο-στο-κέντρο-του-Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τη σύνοδο της G7 ότι ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πως το Ισραήλ θα έπρεπε να είναι ικανοποιημένο από τη συμφωνία με το Ιράν, καθώς, όπως είπε, εξαλείφεται ο κίνδυνος απόκτησης πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που το Ισραήλ φέρεται να διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για το περιεχόμενο της συμφωνίας.

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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει κάθε λόγο να αντιμετωπίζει θετικά τη συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι το βασικό ζήτημα ασφαλείας που απασχολούσε την ισραηλινή ηγεσία αντιμετωπίζεται μέσω των προβλέψεών της.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της συνόδου της G7, ο Τραμπ αποκάλυψε μέρος των συνομιλιών που είχε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Να ρίξουν ένα πυρηνικό όπλο στο κέντρο του Ισραήλ»

«Είπα στον Μπίμπι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν να ρίξουν ένα πυρηνικό όπλο στο κέντρο του Ισραήλ», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, χρησιμοποιώντας το γνωστό προσωνύμιο του Νετανιάχου.

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπενθύμισε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό το βασικό αίτημα που, κατά τον ίδιο, προέβαλλε διαχρονικά η ισραηλινή πλευρά.

«Σκέψου το, Μπίμπι. Το σημαντικότερο πράγμα που ζητούσες ήταν αυτό», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον στόχο να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Επομένως, πιστεύω ότι είναι ευχαριστημένοι», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόμενος στο Ισραήλ.

Οι δηλώσεις του, ωστόσο, έρχονται σε αντίθεση με πληροφορίες που δημοσιεύονται τις τελευταίες ώρες στον ισραηλινό Τύπο και σύμφωνα με τις οποίες η ισραηλινή ηγεσία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο σκεπτικισμό τη συμφωνία.

Νέες διαπραγματεύσεις μέσα στους επόμενους δύο μήνες

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ουσιαστικά μόνο τη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, χωρίς να προβλέπει άμεσες πρόσθετες παραχωρήσεις από την ιρανική πλευρά.

Πέραν αυτής της δέσμευσης, το Ιράν έχει συμφωνήσει μόνο να συμμετάσχει σε νέες διαπραγματεύσεις κατά τους επόμενους δύο μήνες, προκειμένου να εξεταστούν ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα και παραχωρήσεις στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Τεχεράνη αναμένεται να επωφεληθεί από σημαντική χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σε κύκλους της ισραηλινής κυβέρνησης και του αμυντικού κατεστημένου.

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν προβλέπει, μεταξύ άλλων, την έναρξη διαδικασίας άρσης των αμερικανικών κυρώσεων, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, τη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συνολική διευθέτηση εντός 60 ημερών.