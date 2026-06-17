Τραμπ-για-το-Ιράν:-«Περνάμε-στην-επόμενη-φάση-των-διαπραγματεύσεων,-θα-είναι-ευκολότερη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν αναμένεται να είναι ευκολότερη από τον πρώτο γύρο συνομιλιών που οδήγησε στο πρόσφατα ανακοινωθέν Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ επιχείρησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες σχετικά με ενδεχόμενη αμερικανική χρηματοδότηση προς την Τεχεράνη.

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Μιλώντας κατά τη συνάντησή του με τον εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επόμενες συνομιλίες θα είναι λιγότερο δύσκολες από εκείνες που προηγήθηκαν.

«Περνάμε σε ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι στην πραγματικότητα ευκολότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα επικεντρωθεί σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και στο πλαίσιο οικονομικής ανακούφισης για την Τεχεράνη. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης οι λεπτομέρειες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, κρίσιμης σημασίας θαλάσσιας οδού για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι ποτέ δεν σκέφτηκε την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, είπε: «Δεν πιστεύω στην αλλαγή καθεστώτος. Επαναλαμβάνω, δεν είχα ως στόχο την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, η τρέχουσα ηγεσία αποτελείται από πολύ λογικούς ανθρώπους», προσθέτοντας ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ένα πυρηνικό Ιράν θα κατέστρεφε το Ισραήλ. Αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα, θα μας επιτεθεί. Αν προσπαθήσουν να τα αποκτήσουν, θα υποστούν τις συνέπειες».

Ο Τραμπ επέμεινε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να διαθέσουν δικά τους κεφάλαια στο Ιράν, επιχειρώντας να περιορίσει τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από ορισμένους πολιτικούς συμμάχους του.

«Δεν πρόκειται να επενδύσουμε χρήματα στο Ιράν», τόνισε ο Τραμπ.

Trump on Iran: The current Iranian leadership are very rational people. They are nice to deal with; they are strong and smart people. They are not radicalized, and they are looking to help their country. pic.twitter.com/L7citKNPi5 — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά τις συζητήσεις για τη δημιουργία ταμείου ανοικοδόμησης ύψους 300 δισ. δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της ιρανικής οικονομίας εφόσον υπάρξει οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα και τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Κατανόησης.

Αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις συνομιλίες έχουν διευκρινίσει ότι το συγκεκριμένο ταμείο δεν θα χρηματοδοτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά από κράτη του Κόλπου, τα οποία αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική στήριξη της μεταπολεμικής ανάκαμψης του Ιράν, εφόσον προχωρήσει η συμφωνία.

Ο Τραμπ «δεν είναι ικανοποιημένος» με τον τρόπο που το Ισραήλ χειρίζεται τη Χεζμπολάχ και τον Λίβανο

Ο Τραμπ δήλωσε, ακόμα, ότι «δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο που το Ισραήλ έχει χειριστεί την κατάσταση με τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ».

«Θα έπρεπε να είχαν καταφέρει να τους αντιμετωπίσουν πιο γρήγορα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στις ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν στον Λίβανο. «Απλά συνεχίζεται ατέλειωτα. Και όταν συμβαίνει αυτό, ρίχνει αρνητικό φως στη μεγάλη συμφωνία. Και αυτή είναι η συμφωνία με το Ιράν. Είχα εξαιρετικές σχέσεις με τον Μπίμπι (Νετανιάχου), αλλά τώρα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα όσον αφορά τον Λίβανο», είπε.

Μάλιστα, δήλωσε ότι πρότεινε να ζητηθεί από τη Συρία να βοηθήσει στην καταπολέμηση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. «Πρότεινα στο Ισραήλ να αφήσει τη Συρία να αναλάβει τη Χεζμπολάχ. Γιατί, για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν καλύτερα».

Θα «κάνει ό,τι μπορεί» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε, σε άλλο σημείο, ότι θέλει να επικεντρωθεί στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι το ζήτημα του Ιράν σύντομα θα είναι «πίσω στον καθρέφτη».

Ο Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι για περαιτέρω συνομιλίες, υποβάθμισε τον αντίκτυπο του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία στις ΗΠΑ, αλλά εξέφρασε τη λύπη του για τον αριθμό των θυμάτων. «Η Ρωσία πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία. Η Ρωσία έχει χάσει τεράστιο αριθμό ανθρώπων, το ίδιο και η Ουκρανία. Όλο αυτό είναι γελοίο», είπε ο Τραμπ. «Οπότε, ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ».

Την Παρασκευή αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, είπε ο Αραγτσί

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή στην Ελβετία, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Μιλώντας σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες, η οποία μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Αραγτσί ανέφερε ότι η επίσημη ενεργοποίηση του μνημονίου θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή και χαρακτήρισε ως σημαντικότερο στοιχείο της πρώτης φάσης «την ανακοίνωση του τέλους του πολέμου».

«Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας είναι πιθανό να ξεκινήσει την Παρασκευή», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στην Ελβετία και στο τελικό στάδιο θα επικεντρωθούν κυρίως στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.