Τραμπ:-Δύσκολο-να-πιστέψει-κανείς-ότι-η-fed-θα-αυξήσει-τα-επιτόκια

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι είναι «δύσκολο να πιστέψει κανείς» πως η Federal Reserve θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων, σχολιάζοντας τις τελευταίες προβλέψεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

«Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Απλώς κρατά τη χώρα πίσω και είναι κάτι πολύ ασυνήθιστο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο Ορλί, έξω από το Παρίσι.

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«Αλλά έχουμε έναν πολύ καλό άνθρωπο εκεί τώρα, οπότε καθοδηγούμαι από αυτό που θεωρεί σωστό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, τον οποίο ο ίδιος είχε προτείνει για τη θέση.

Η δήλωση έρχεται μετά τις εκτιμήσεις της Fed ότι ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει υψηλότερος από τον στόχο του 2%.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την προτίμησή του για χαμηλότερα επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι αυτά ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις.