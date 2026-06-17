Τσαγγάρη: Εργαλείο διαφάνειας το Poso Kanei – Δικαίωμα του πολίτη και όχι πολυτέλεια η ενημέρωση για τις τιμές

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη έκανε λόγο για μια εύχρηστη, απλή, προσβάσιμη σε όλους πλατφόρμα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Το Poso Kanei δεν είναι μια ακόμη εφαρμογή αλλά μια πλατφόρμα διασφάλισης της διαφάνειας των τιμών. Πρόκειται για ένα εργαλείο που απαντά σε μια μεγάλη ανάγκη του καταναλωτή. Να ξέρει πριν αγοράσει», δήλωσε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, κατά την επίσημη παρουσίαση της νέας πλατφόρμας PosoKanei, του νέου ψηφιακού εργαλείου που επιστρατεύεται στη μάχη κατά της ακρίβειας και βρίσκεται στον «αέρα» βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες.

«Όταν το κάθε ευρώ μετράει, η ενημέρωση για τις τιμές δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη», σημείωσε η κυρία Τσαγγάρη. «Η εφαρμογή δεν λέει τι θα αγοράσει ο Έλληνας καταναλωτής, δεν υποκαθιστά την κρίση του πολίτη, δεν είναι eshop», πρόσθεσε η ίδια, κάνοντας λόγο για μια εύχρηστη, απλή, προσβάσιμη σε όλους πλατφόρμα.

«Η εφαρμογή δεν λύνει το τεράστιο θέμα της ακρίβειας, αλλά είναι το εργαλείο που δίνει την ευκαιρία για συγκρίσεις τιμών με στόχο τη διαφάνεια στην αγορά», συμπλήρωσε. Μάλιστα, η κυρία Τσαγγάρη αποκάλυψε ότι η πλατφόρμα Poso Kanei θα μπει σύντομα και σε άλλες κατηγορίες και σε άλλες υπηρεσίες.

Μητσοτάκης: Η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδηθεί

Εβδομαδιαία αναφορά στον πρωθυπουργό

Σύμφωνα, δε, με την κυρία Τσαγγάρη, θα υπάρχει εβδομαδιαία αναφορά τόσο στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, όσο και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία των τιμών μέσα από την πλατφόρμα και δη των τιμών των πολυεθνικών εταιρειών όπου διαπιστώνεται διαφορές στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

«Αληθινό όπλο»

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της νέας πλατφόρμας, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε πως «πράγματι μεγάλο τμήμα κοινωνίας αντιμετωπίζει πρόβλημα κόστους. Αυτό το πρόβλημα είναι στόχος, ευθύνη και προτεραιότητα όλης της κυβέρνησης. Ευθύνη του ΥΠΑΝ είναι να βάλει κανόνες για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά».

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη νέα πλατφόρμα ως ένα αληθινό όπλο που ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά και προστατεύει το εισόδημα, εκτιμώντας ότι η μεσαία τάξη και οι νέοι άνθρωποι θα κάνουν τη μεγαλύτερη χρήση του νέου ψηφιακού εργαλείου.