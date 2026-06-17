Υποχώρηση-στη-wall-street-μετά-το-«σήμα»-της-fed-για-πιο-«σφιχτή»-νομισματική-πολιτική

Στη Wall Street, οι μετοχές υποχώρησαν την Τετάρτη (17/6), ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων «εκτινάχθηκαν», καθώς οι επενδυτές έγιναν περισσότερο αβέβαιοι για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, μετά τις δηλώσεις αρκετών αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ότι ενδέχεται να υπάρξει αύξηση επιτοκίων μέσα στο έτος, προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 544 μονάδες ή 1% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 51,480.11 μονάδες, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό ρεκόρ – το τρίτο διαδοχικό υψηλό του συγκεκριμένου δείκτη. Την ίδια ώρα, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 1,21% στις 7,420.72 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,35% στις 26,021.66 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχών, επισημαίνεται ότι οι βασικοί τεχνολογικοί «κολοσσοί» ηγήθηκαν των απωλειών, με τη Microsoft, τη Meta Platforms, την Alphabet και την Amazon να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Αρνητικό κλίμα προκάλεσε και η μετοχή της SpaceX, η οποία υποχώρησε για πρώτη φορά μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο την περασμένη Παρασκευή (12/6).

Στον αντίποδα, κέρδη σε μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, όπως αυτά που κατέγραψε η Intel και η Micron Technology, βοήθησαν να περιοριστούν οι συνολικές απώλειες της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα με την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της Fed, -της πρώτης υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς-, η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,5% έως 3,75%.

Ωστόσο, αρκετά στελέχη της Fed εκτιμούν ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν το 2026, σύμφωνα με την περίληψη των οικονομικών προβολών. Η διάμεση εκτίμηση για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο τέλος του έτους διαμορφώνεται πλέον στο 3,8%, αυξημένη από το 3,4% των προηγούμενων προβλέψεων του Μαρτίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επιτροπή θεωρεί πιθανή τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων το 2026.

Ο Γουόρς αποκάλυψε ότι απείχε από την υποβολή δικής του πρόβλεψης, γεγονός που περιπλέκει τις εκτιμήσεις.

Να σημειωθεί επίσης ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν μετά την απόφαση, με την απόδοση του 2ετούς τίτλου να ενισχύεται κατά 15 μονάδες βάσης στο 4,205%.

«Η αντίδραση της αγοράς αυτή τη στιγμή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο dot plot, το οποίο είναι πολύ πιο “σφιχτό”», δήλωσε η Κλάουντια Σαμ, επικεφαλής οικονομολόγος της New Century Advisors.

Οι επενδυτές εστίασαν επιπλέον στον τρόπο με τον οποίο ο Γουόρς επανειλημμένα τόνισε στη συνέντευξη Τύπου τη δέσμευση της Fed στη «σταθερότητα των τιμών», κάτι που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δείχνει ότι ενδέχεται να μην προχωρήσει σε μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική όπως ανέμεναν πολλοί όταν είχε προταθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Σας λέει ξεκάθαρα ότι σκοπεύει να τηρήσει τη σταθερότητα των τιμών. Αυτό σημαίνει… ότι δε θα έχουμε τόσο χαλαρή νομισματική πολιτική όσο πίστευαν πολλοί ότι θα είχε ο πρόεδρος Γουόρς στις αρχές του έτους, όταν όλοι περίμεναν μειώσεις επιτοκίων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της DoubleLine Capital, Τζέφρι Γκάντλαχ στο CNBC. «Δεν ακούγεται καθόλου έτσι σήμερα», κατέληξε.

Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου τώρα, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,08% στα 79,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχα μικρή μείωση εμφανίζει και το αμερικανικό αργό (WTI) κινούμενο στα 75,98 δολάρια το βαρέλι.

Κλείνοντας, στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί 2,02% στα 4,267.95 δολάρια η ουγγιά.