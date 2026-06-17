Υψηλός-ο-κίνδυνος-για-τη-ναυσιπλοΐα-σε-Ερυθρά-Θάλασσα-και-Στενό-του-Ορμούζ

Σε περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας εξακολουθεί να κινείται η διεθνής ναυτιλία, καθώς οι εστίες έντασης στη Μέση Ανατολή, η δράση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και η αναζωπύρωση της σομαλικής πειρατείας διατηρούν υψηλό το επίπεδο κινδύνου για τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους.

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Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της EOS Risk, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη τόσο στην Ερυθρά Θάλασσα όσο και στο Στενό του Ορμούζ, παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απόφαση των Χούθι να θεωρούν πλέον ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους όλα τα πλοία που διαθέτουν οποιαδήποτε σύνδεση με το Ισραήλ κατά τη διέλευσή τους από την Ερυθρά Θάλασσα. Στο στόχαστρο βρίσκονται πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ μέσω της σημαίας τους, της μετοχικής τους σύνθεσης ή επιχειρηματικών δεσμών, ενώ αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν και πλοία που συνδέονται με αμερικανικά συμφέροντα.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για νέα περίοδο επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου.

Την ίδια στιγμή, το βλέμμα της ναυτιλιακής κοινότητας παραμένει στραμμένο στο Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών ροών. Παρότι ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν ότι προχωρούν στην υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης με στόχο τη δημιουργία πλαισίου αποκλιμάκωσης της κρίσης, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η συμφωνία συνοδεύεται από προϋποθέσεις και δεν εξασφαλίζει την άμεση αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή.

Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει να διατηρήσει σημαντικό βαθμό ελέγχου στις διελεύσεις από το Στενό του Ορμούζ, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος παρενοχλήσεων, λανθασμένης ταυτοποίησης ή ακόμη και επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, δεν υπάρχει σήμερα απολύτως ασφαλής διαδρομή για τα πλοία που επιθυμούν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ.

Οι πλοιοκτήτες και οι διαχειρίστριες εταιρείες καλούνται ουσιαστικά να επιλέξουν μεταξύ δύο επιλογών: είτε να λάβουν έγκριση διέλευσης από τις ιρανικές αρχές είτε να χρησιμοποιήσουν τη διαδρομή μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν με αμερικανική υποστήριξη. Ωστόσο, σύμφωνα με την EOS Risk, καμία από τις δύο επιλογές δεν παρέχει πλήρη εγγύηση ασφάλειας, γεγονός που διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την ανησυχία της ναυτιλιακής αγοράς.

Παράλληλα, η πειρατεία στα ανοικτά της Σομαλίας συνεχίζει να αποτελεί σημαντική απειλή. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τουλάχιστον μία οργανωμένη ομάδα πειρατών παραμένει ενεργή στον Κόλπο του Άντεν και στη λεκάνη της Σομαλίας, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι καιρικές συνθήκες. Σήμερα τρία πλοία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο Σομαλών πειρατών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η απειλή όχι μόνο δεν έχει εξαλειφθεί αλλά παρουσιάζει νέα σημάδια αναζωπύρωσης.

Η EOS Risk εκτιμά ότι κατά την επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να συνεχιστούν οι προκλήσεις και οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας τόσο στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ όσο και στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η επανέναρξη επιθέσεων των Χούθι κατά πλοίων που συνδέονται με το Ισραήλ, γεγονός που θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέο κύκλο στρατιωτικών αντιποίνων στην περιοχή.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ναυτιλιακές εταιρείες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η ασφάλεια των πληρωμάτων και η ομαλή λειτουργία των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη σταθερότητα σε δύο από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου.