Φον-ντερ-Λάιεν:-ΕΕ-και-Ινδία-θα-υπογράψουν-επίσημα-συμφωνία-ελεύθερου-εμπορίου-μέχρι-τα-τέλη-του-2026

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψει επίσημα μια ιστορική εμπορική συμφωνία με την Ινδία μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν παρείχε ενημέρωση σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με την Ινδία, μετά τη συνάντησή της με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Από τότε που ολοκληρώσαμε τη «μητέρα όλων των εμπορικών συμφωνιών», κινούμαστε γρήγορα για να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Θα υπογράψουμε τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μέχρι το τέλος του έτους», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.

Dear @narendramodi, it is a pleasure to meet again so soon. Since we have concluded the mother of all trade deals, we have been moving fast to deliver on our commitments. We will sign the Free Trade Agreement by the end of the year. And accelerate work on an investment… pic.twitter.com/JXCDoVazDx — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2026

Τον Ιανουάριο, η Ινδία και η ΕΕ κατέληξαν σε μια συμφωνία που είχε καθυστερήσει πολύ και η οποία θα μειώσει τους δασμούς στα περισσότερα αγαθά, με στόχο την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και τη μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ εν μέσω αυξανόμενων παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων. Η υπογραφή της συμφωνίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα μπορούσε να επιτρέψει την έναρξη ισχύος της το 2027.

Η συμφωνία προβλέπεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία έως το 2032, καταργώντας ή μειώνοντας τους δασμούς στο 96,6% των εμπορευμάτων κατ’ αξία, και θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δασμούς για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, ανέφερε η ΕΕ.

- Reuters