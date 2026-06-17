ΧΑ:-Συνέχεια-στην-ανοδική-πορεία-του-ΓΔ,-αλλά-με-σημάδια-κόπωσης 

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 349,4 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα και εναλλαγή πρόσημο. Με το χαμηλό στις 2456 μονάδες να καταγράφεται από νωρίς, περί τις 11πμ για να ακολουθήσεις στις 1μμ περίπου το υψηλό στις 2482 μονάδες. Τελικά, στις δημοπρασίες οι τράπεζες με τη βοήθεια της Aktor οδήγησαν σε κλείσιμο με μικρά κέρδη για το ΓΔ. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,588% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,14%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+2,07%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Aktor (+1,53%), το ΔΑΑ (+2,55%), η Helleniq Energy (+2,16%), η Lamda (+1,06%), η Allwyn (+0,545), η Cenergy (+0,41%) αλλά και το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+1,42%) με την ΕΚΤΕΡ (+0,58%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Metlen (-0,82%, με αγορές ιδίων από τον Ευ.Μυτιληναίο), o Τιτάν (-1,39%), η Βιοχάλκο (-2,24%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,40%), η ΕΕΕ (-0,56%), το Jumbo (-0,87%) και η ΕΥΔΑΠ (-0,58%). Απολογιστικά, 59 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν. Σε εξέλιξη η ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Holdings που υπερκαλύφθηκε από τις πρώτες ώρες δημιουργώντας προσδοκίες για υψηλό βαθμό υπερκάλυψης μετά την ολοκλήρωση του book building. Αργά το βράδυ η Federal αποφασίζει για τα παρεμβατικά της επιτόκια, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι δεν θα μεταβληθούν, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον Κέβιν Γουόρς στην πρώτη του συνέντευξη ως Προέδρου της σημαντικότερης Κεντρικής Τράπεζας του πλανήτη.

Ο Γ.Δ. συνέχισε και σήμερα την ανοδική του πορεία, αλλά με εμφανή τα σημάδια κόπωσης.