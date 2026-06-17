Airbnb ή μακροχρόνια μίσθωση το 2026: Πού βγάζουν περισσότερα χρήματα οι ιδιοκτήτες

Η εποχή του εύκολου Airbnb τελειώνει

Η μεγάλη ερώτηση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων το 2026 δεν είναι πια «να το κάνω Airbnb;». Είναι κάτι πολύ πιο σκληρό: αξίζει ακόμη τον κόπο;

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Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους. Σε τουριστικές περιοχές πρώτης γραμμής, ένα καλό ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορεί ακόμη να αποδώσει πολύ καλύτερα από τη μακροχρόνια. Όμως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές μεσαίες αστικές περιοχές, η ψαλίδα έχει κλείσει επικίνδυνα.

Η αγορά έχει αλλάξει. Τα Airbnb έχουν αυξημένο κόστος λειτουργίας, μεγαλύτερο ανταγωνισμό, αυστηρότερη ρύθμιση και πιο απαιτητικό πελάτη. Την ίδια στιγμή, τα ενοίκια της μακροχρόνιας μίσθωσης έχουν ανέβει πολύ, άρα ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει ένα σταθερό εισόδημα χωρίς καθαριότητες, μηνύματα, φθορές, ακυρώσεις και καθημερινή διαχείριση.

Στην Αθήνα, τα δεδομένα της AirDNA δείχνουν περίπου 18.945 ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με μέση πληρότητα κοντά στο 61% και μέση ημερήσια τιμή περίπου 115 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι η αγορά παραμένει μεγάλη, αλλά και κορεσμένη. Παράλληλα, για το 2026 καταγράφεται επιβράδυνση της ανάπτυξης, με την αγορά να κινείται ελαφρώς υψηλότερα αλλά όχι εκρηκτικά: η πληρότητα εκτιμάται αυξημένη κατά 2,97%, το RevPAR κατά 3,2% και το μέσο έσοδο ανά κατάλυμα κατά 5,4%.

Ο πραγματικός λογαριασμός

Ας πούμε τα πράγματα ωμά. Το Airbnb δεν είναι «παίρνω 100 ευρώ τη βραδιά και έγινα εισοδηματίας». Από αυτά πρέπει να αφαιρεθούν καθαρισμός, προμήθειες πλατφόρμας, ρεύμα, νερό, internet, συντήρηση, φθορές, λευκά είδη, μικροεπισκευές, κενές ημέρες, διαχείριση και φορολογία.

Ένα διαμέρισμα στην Αθήνα που γράφει μεικτά 1.800 ευρώ τον μήνα μπορεί στην πράξη να αφήνει καθαρά αρκετά λιγότερα, ειδικά αν ο ιδιοκτήτης πληρώνει εταιρεία διαχείρισης. Αν η καθαρή απόδοση πέσει κοντά στα 1.000–1.200 ευρώ, τότε η σύγκριση με ένα καλό μακροχρόνιο ενοίκιο δεν είναι πια αυτονόητη.

Και εδώ είναι η μεγάλη ανατροπή: τα μακροχρόνια ενοίκια ανέβηκαν τόσο πολύ, που σε αρκετές περιοχές έχουν γίνει ξανά ανταγωνιστικά. Στην Αθήνα η μέση τιμή ενοικίασης κατοικίας στο α’ τρίμηνο του 2026 εμφανίζεται στα 11,92 ευρώ ανά τ.μ., αυξημένη κατά 6,9%, ενώ στη Θεσσαλονίκη στα 10,44 ευρώ ανά τ.μ., με άνοδο 5,1%.

Για ένα διαμέρισμα 70 τ.μ. στην Αθήνα, αυτό σημαίνει περίπου 830 ευρώ μηνιαίο ενοίκιο ως μέσο όρο αγοράς. Σε καλύτερες περιοχές, το ποσό ανεβαίνει αισθητά. Άρα ο ιδιοκτήτης πρέπει να αναρωτηθεί: αξίζει να κυνηγάει τουρίστες, καθαριστικά συνεργεία και reviews για 200 ή 300 ευρώ επιπλέον καθαρά τον μήνα;

Σε πολλές περιπτώσεις, όχι.

Αθήνα: το Airbnb δουλεύει, αλλά όχι για όλους

Η Αθήνα παραμένει δυνατή αγορά. Έχει τουρισμό όλο τον χρόνο, city break, συνέδρια, ψηφιακούς νομάδες, επισκέπτες για υγεία, σπουδές και επαγγελματικά ταξίδια. Όμως η Αθήνα έχει πλέον και υπερπροσφορά.

Το ακίνητο που βρίσκεται δίπλα σε μετρό, στο ιστορικό κέντρο, με καλή ανακαίνιση και σωστή φωτογράφιση μπορεί ακόμη να αποδώσει. Το μέτριο διαμέρισμα, όμως, σε δεύτερη ζώνη, χωρίς χαρακτήρα και χωρίς επαγγελματική διαχείριση, δεν έχει πια το παλιό περιθώριο.

Επιπλέον, οι νέοι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλάζουν το παιχνίδι. Η απαγόρευση νέων αδειών σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας από το 2025, μαζί με την αύξηση των τελών και τη συζήτηση για περαιτέρω περιορισμούς, στέλνουν καθαρό μήνυμα: το κράτος δεν βλέπει πλέον το Airbnb μόνο ως τουριστικό προϊόν, αλλά και ως παράγοντα στεγαστικής πίεσης.

Άρα στην Αθήνα έχουμε πλέον αγορά δύο ταχυτήτων. Τα καλά ακίνητα κρατούν απόδοση. Τα μέτρια ακίνητα πιέζονται. Και τα ακίνητα που αγοράζονται σήμερα σε υψηλές τιμές με στόχο το Airbnb έχουν πολύ πιο στενό περιθώριο λάθους.

Θεσσαλονίκη: πιο δύσκολη εξίσωση

Στη Θεσσαλονίκη η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν έχει την ίδια τουριστική ένταση με την Αθήνα. Έχει φοιτητές, Βαλκάνιους επισκέπτες, επαγγελματικά ταξίδια και city break, αλλά η ζήτηση είναι πιο ευαίσθητη.

Εδώ η μακροχρόνια μίσθωση αποκτά μεγάλο πλεονέκτημα. Η πόλη έχει ισχυρή φοιτητική και εργασιακή ζήτηση, περιορισμένη προσφορά καλών κατοικιών και ενοίκια που συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Όταν ένα ακίνητο μπορεί να νοικιαστεί σταθερά για 600–800 ευρώ τον μήνα, το Airbnb πρέπει να αποδείξει ότι αφήνει καθαρά πολύ παραπάνω. Όχι στα χαρτιά. Στην τσέπη.

Για μικρά διαμερίσματα στο κέντρο, κοντά σε πανεπιστήμια, νοσοκομεία ή εμπορικούς άξονες, η μακροχρόνια μίσθωση μπορεί να είναι πιο λογική επιλογή, ειδικά αν ο ιδιοκτήτης δεν θέλει καθημερινή εμπλοκή.

Νησιά και τουριστικές περιοχές: εκεί ακόμη κερδίζει το Airbnb

Στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα Ιόνια και σε τουριστικές περιοχές υψηλής ζήτησης, η βραχυχρόνια μίσθωση παραμένει ισχυρότερη. Όμως και εδώ υπάρχει παγίδα.

Το Airbnb κερδίζει όταν το ακίνητο έχει τοποθεσία, αισθητική, θέα, πισίνα, πρόσβαση ή ξεκάθαρη τουριστική ταυτότητα. Δεν κερδίζει απλώς επειδή βρίσκεται σε νησί.

Σε περιοχές με μικρή σεζόν, ο ιδιοκτήτης πρέπει να βγάλει σχεδόν όλο το ετήσιο εισόδημα μέσα σε 90 ή 120 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι μια κακή σεζόν, ένας αδύναμος Ιούνιος ή ένας Σεπτέμβριος με χαμηλότερες κρατήσεις μπορούν να χαλάσουν όλη την απόδοση.

Αντίθετα, σε περιοχές με τουρισμό 6–8 μηνών, το Airbnb παραμένει καθαρά ανώτερο. Εκεί, η μακροχρόνια μίσθωση συχνά δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα έσοδα της βραχυχρόνιας, εκτός αν υπάρχει πολύ ισχυρή ζήτηση από εργαζόμενους, στελέχη ή φοιτητές.

Το μεγάλο κριτήριο είναι η καθαρή απόδοση

Ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει να κοιτάζει το μεικτό έσοδο. Πρέπει να κοιτάζει την καθαρή απόδοση μετά τα έξοδα.

Αν ένα ακίνητο δίνει 900 ευρώ τον μήνα μακροχρόνια, δηλαδή 10.800 ευρώ τον χρόνο, με μικρό κόστος και σταθερότητα, τότε το Airbnb πρέπει να αφήνει καθαρά τουλάχιστον 13.000–14.000 ευρώ τον χρόνο για να αξίζει πραγματικά. Αλλιώς ο ιδιοκτήτης παίρνει μεγαλύτερο ρίσκο για μικρό όφελος.

Και αν έχει εταιρεία διαχείρισης, το όριο ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Διότι η εταιρεία μπορεί να λύνει τα χέρια, αλλά τρώει κομμάτι της απόδοσης.

Ποιοι πρέπει να μείνουν στο Airbnb

Στο Airbnb πρέπει να μείνουν όσοι έχουν ακίνητο σε πολύ καλή τουριστική θέση, έχουν ήδη καλό ιστορικό κρατήσεων, υψηλή βαθμολογία, επαγγελματικές φωτογραφίες και δυνατότητα να κρατούν υψηλή τιμή ανά βραδιά.

Πρέπει επίσης να μείνουν όσοι βλέπουν το ακίνητο ως ενεργή μικρή επιχείρηση και όχι ως παθητικό εισόδημα. Το Airbnb θέλει πειθαρχία, pricing, επικοινωνία, συντήρηση και ταχύτητα. Όποιος το αντιμετωπίζει πρόχειρα, θα χάσει από τους επαγγελματίες.

Ποιοι πρέπει να γυρίσουν στη μακροχρόνια

Στη μακροχρόνια μίσθωση πρέπει να γυρίσουν όσοι έχουν μέτριο ακίνητο, σε μέτρια περιοχή, με χαμηλή τουριστική διαφοροποίηση. Επίσης όσοι δεν θέλουν διαχείριση, δεν θέλουν ρίσκο πληρότητας και δεν μπορούν να αντέξουν περιόδους χαμηλής ζήτησης.

Η μακροχρόνια μίσθωση το 2026 δεν είναι πια η «βαρετή επιλογή». Σε αρκετές περιπτώσεις είναι η πιο καθαρή, πιο ασφαλής και τελικά πιο λογική επιλογή.

Το συμπέρασμα

Το Airbnb στην Ελλάδα δεν πέθανε. Αλλά ωρίμασε. Και όταν μια αγορά ωριμάζει, σταματά να πληρώνει τους πάντες.

Το 2026 κερδίζουν οι επαγγελματίες, τα καλά ακίνητα και οι σωστές τοποθεσίες. Χάνουν οι πρόχειρες καταχωρίσεις, οι υπεραισιόδοξοι επενδυτές και όσοι αγόρασαν ακριβά θεωρώντας ότι ο τουρισμός θα πληρώνει για πάντα τα πάντα.

Η μακροχρόνια μίσθωση επιστρέφει ως σοβαρός ανταγωνιστής. Όχι επειδή έγινε ξαφνικά μαγική, αλλά επειδή τα ενοίκια έχουν ανέβει και το Airbnb έχει γίνει πιο δύσκολο, πιο ακριβό και πιο ρυθμισμένο.

Με απλά λόγια:

Airbnb για τα ακίνητα που ξεχωρίζουν. Μακροχρόνια για τα ακίνητα που απλώς υπάρχουν.