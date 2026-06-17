Allwyn: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως €150 εκατ.

Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του επόμενου οικονομικού έτους, εκτός εάν τροποποιηθεί ή τερματιστεί νωρίτερα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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Η Allwyn AG, κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου με ημερομηνία 13 Μαΐου 2026 και όπως γνωστοποιήθηκε στην ανακοίνωση των προκαταρκτικών μη ελεγμένων οικονομικών αποτελεσμάτων για το Α’ τρίμηνο του 2026 της 4ης Ιουνίου 2026, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως €150 εκατ..

Το ακριβές ποσό και ο αριθμός των μετοχών που θα αποκτηθούν συνολικά εξαρτώνται από την τιμή της μετοχής και τη ρευστότητα κατά την περίοδο επαναγοράς, καθώς και του εφαρμοστέου Ελβετικού εταιρικού δικαίου.

Το Πρόγραμμα, όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του επόμενου οικονομικού έτους, εκτός εάν τροποποιηθεί ή τερματιστεί νωρίτερα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αγορασθείσες μετοχές δύνανται να ακυρωθούν ή να διατηρηθούν για άλλους νομικά επιτρεπόμενους σκοπούς, σύμφωνα με το Άρθρο 5(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Το Πρόγραμμα αντανακλά την πεποίθηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας ταμειακών ροών της Εταιρείας, καθώς και τη δέσμευσή του για απόδοση αξίας στους μετόχους ως βασικό στοιχείο του πλαισίου κατανομής κεφαλαίων της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, για την περίοδο από 9 Ιουνίου 2026 έως 16 Ιουνίου 2026, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 565.626 ίδιες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με συνολικό τίμημα €7.783.561,69, όπως αναλύεται κατωτέρω:

Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 34.054.218 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,22% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.