AWS: Ανοίγει τον Ιούλιο το Local Zone – Εξετάζει νέες επενδύσεις στη χώρα

Η νέα τοπική υποδομή cloud της Amazon τίθεται σε λειτουργία στις αρχές Ιουλίου, μειώνοντας το latency. Ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις σε υποδομές, ενέργεια και δορυφορικές υπηρεσίες.

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Πρώτη μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων που έχουν ανακοινώσει αντίστοιχες επενδύσεις στην Ελλάδα, η AWS θέτει σε λειτουργία την τοπική υποδομή cloud της Amazon, η οποία φέρνει τις υπηρεσίες της πιο κοντά στους χρήστες, μειώνοντας σημαντικά το latency. Όπως ανακοινώθηκε χθες από τα στελέχη του εγχώριου γραφείου, η εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει το Local Zone που είχε προαναγγείλει από το Λας Βέγκας το 2021 και αναμένεται να ξεκινήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις επιχειρήσεις στις αρχές Ιουλίου.

Η επένδυση – το ποσό της οποίας δεν γνωστοποιήθηκε στους δημοσιογράφους που παρέστησαν σε σχετική συνέντευξη Τύπου που έλαβε χώρα εχθές – επισφραγίζει το ενδιαφέρον της εταιρείας για την χώρα μας αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της εν λόγω αγοράς στη Ελλάδα, ανέφερε ο Θανάσης Πατσακάς, Country Manager της AWS σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, το Local Zone βρίσκεται εντός Αττικής και ήδη έχει αρχίσει να δοκιμάζεται πιλοτικά από υφιστάμενους πελάτες της AWS. Παρότι δεν γνωστοποιήθηκε η υποδομή στην οποία φιλοξενείται, πληροφορίες της αγοράς που δεν επιβεβαιώθηκαν από τα στελέχη της Amazon, αναφέρουν ότι στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Digital Realty. «Η υποδομή φιλοξενεί τεχνολογία που δημιουργήθηκε από εμάς και διαχειρίζεται αποκλειστικά από εμάς» απάντησε χαρακτηριστικά ο κ. Πατσάκας.

Αντίστοιχα δεν γνωστοποιήθηκε και το capacity που γίνεται αρχικά διαθέσιμο με τα στελέχη της εταιρείας να επισημαίνουν ότι η λογική πίσω από τα Local Zone της Amazon προϋποθέτει να είναι επεκτάσιμα και το capacity τους να διαμορφώνεται ανάλογα με την ζήτηση. «Οι τοπικές ζώνες δημιουργούνται εξ αρχής με τρόπο τέτοιο, ώστε να μπορούν να καλύψουν τωρινές αλλά και μελλοντικές των πελατών μας» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Local Zones τοποθετούν υποδομή cloud της AWS, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης, δικτύωσης, analytics, τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και βάσεων δεδομένων, εντός ή πλησίον μεγάλων πόλεων. Υπό αυτό το πρίσμα το νέο Athens Local Zone επιτρέπει στους οργανισμούς να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται φόρτους εργασίας εντός Ελλάδας και να πληρούν απαιτήσεις τοπικής αποθήκευσης δεδομένων. Παρέχει απόδοση χαμηλής καθυστέρησης με την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τα γνωστά εργαλεία που προσφέρει η AWS. Με τον τρόπο αυτό οι πελάτες μπορούν να εκσυγχρονίσουν παλαιότερους φόρτους εργασίας και να έχουν τον έλεγχο για το που αυτοί εκτελούνται, πρόσβαση σε ισχυρές υπολογιστικές μονάδες αλλά και στο πλήρες εύρος των διαθέσιμων υπηρεσιών AWS, συμπεριλαμβανομένης της διαχειριζόμενης υποδομής με κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας, χωρίς το κόστος και την πολυπλοκότητα της διαχείρισης υποδομής εντός εγκαταστάσεων. Μάλιστα, όπως διευκρινίστηκε, θα είναι επίσης ένα από τα πρώτα παγκοσμίως που θα προσφέρει Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) και Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Local Snapshots, παρέχοντας στους πελάτες δυνατότητες τοπικής αποθήκευσης και δυνατότητες στιγμιοτύπων για την κάλυψη απαιτήσεων τοπικής αποθήκευσης δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρθηκε ήδη το ενδιαφέρον από πλευράς των πελατών είναι έντονο, με τους πρώτους εξ αυτών να έχουν προχωρήσει σε πιλοτική δοκιμή της υποδομής για εφαρμογές gaming πραγματικού χρόνου με χαμηλή καθυστέρηση, περιπτώσεις χρήσης τοπικής επεξεργασίας δεδομένων και γρήγορη παράδοση περιεχομένου. Παράλληλα άλλοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των υπηρεσιών από τις αρχές Ιουλίου που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Μεταξύ των πελατών της Amazon συγκαταλέγονται για παράδειγμα η Omilia, η Skroutz και η Profile.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα σύμφωνα με τα στελέχη της AWS είναι ότι η τοπική ζώνη cloud του αμερικανικού κολοσσού ελαχιστοποιεί το latency για τους πελάτες ενώ ενισχύει και το digital sovereignty για το οποίο η συζήτηση όλο και φουντώνει το τελευταίο διάστημα.

Επενδύσεων συνέχεια

Το AWS Local Zone στην Αθήνα αποτελεί το πιο πρόσφατο ορόσημο στη συνεχή δέσμευση της AWS για την Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε το 2020 με το AWS Cloud Front edge location στην Αθήνα, και συνεχίστηκε με τα εγκαίνια του τοπικού γραφείου της εταιρείας το 2021 και την ενεργοποίηση του AWS Direct Connect στην Αθήνα το 2025, ανέφεραν τα στελέχη της εταιρείας.

Μέσα στις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει η αμερικανική εταιρεία εντάσσεται και η επένδυση σε 8 αιολικά και ηλιακά πάρκα μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα, τα οποία όταν ολοκληρωθούν θα παρέχουν εκτιμώμενη ισχύ 656 MW νέας ενέργειας χωρίς εκπομπές άνθρακα, αρκετή για να τροφοδοτήσει το ισοδύναμο περισσότερων από 350.000 ελληνικών νοικοκυριών ετησίως. Το τρέχον έτος δε η εταιρεία επένδυσε και σε νέα γραφεία ικανά να υποστηρίξουν την αύξηση του προσωπικού, η οποία όμως δεν ποσοτικοποιήθηκε.

Οι προοπτικές δε για νέες επενδύσεις στη χώρα μας είναι ευοίωνες, όπως επιβεβαιώθηκε τόσο από την χθεσινή συνέντευξη Τύπου όσο και από τη συνάντηση που είχε ο Senior Vice President της Amazon, Panos Panay με τον Έλληνα πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Panay ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την πρόοδο της επένδυσης για την δημιουργία Local Zone στην Αθήνα καθώς και για τις υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης, δικτύωσης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας που θα προσφέρει.

Kindle και Alexa στα ελληνικά

Ο ίδιος ανέφερε ωστόσο ότι η αμερικανική εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει και την παρουσία της ελληνικής γλώσσας στο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών της Amazon, ώστε οι χρήστες των πλατφορμών Kindle και Alexa να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την ελληνική αλφάβητο και γλώσσα με τρόπο που θα αποτυπώνει τη φυσική χρήση της, χωρίς αυτοματοποιημένες προσαρμογές.

Τέλος οι δύο άντρες φάνηκε να συζητούν και τις νέες νέες επενδυτικές δυνατότητες που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί η Amazon σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την χώρα.

Μεταξύ αυτών για παράδειγμα συζητήθηκε η πιθανότητα επενδύσεων σε υποδομές που σχετίζονται με την υπηρεσία δορυφορικής παροχής διαδικτύου Amazon Leo. Να θυμίσουμε ότι το Amazon Leo βρίσκεται σε φάση επιτάχυνσης και αρχικής εμπορικής προετοιμασίας, ωστόσο στην Ευρώπη συναντά ένα πιο περιοριστικό ρυθμιστικό περιβάλλον, καθώς η ΕΕ επιδιώκει να κρατήσει κρίσιμο δορυφορικό φάσμα και στρατηγικές υπηρεσίες σε ευρωπαϊκά χέρια, χωρίς όμως να αποκλείει πλήρως παίκτες όπως η Amazon και η Starlink

Τέλος η εταιρεία φέρεται να διερευνά σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου και την πιθανότητα επενδύσεων στην πράσινη ενέργεια, την ανάπτυξη ερευνητικών κέντρων και μονάδων έρευνας αιχμής, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει να προσφέρει προσωπικό υψηλής επιστημονικής κατάρτισης.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας παραμένει άγνωστο, με τα στελέχη της να επισημαίνουν ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στις επενδύσεις που πραγματοποιεί ο αμερικανικός κολοσσός στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και οι οποίες ανήλθαν το 2025 σε 60 εκατ. δολάρια.