bnp paribas:-Η-αγορά-πετρελαίου-μεταξύ-ανακούφισης-και-αβεβαιότητας

Η συμφωνία μεταξύ Ιράν καi ΗΠΑ αποτελεί μόνο την αρχή μιας δύσκολης διαπραγματευτικής διαδικασίας, στην οποία καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει εύκολα σε συμβιβασμούς, σχολιάζει η BNP.

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Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ δεν θα είναι άμεση, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί και, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα για την αύξηση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών, περίπου 500 πλοία παραμένουν αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα δυτικά του περάσματος, σχολιάζει σε ανάλυσή της η BNP Paribas.

Όπως εξηγεί ο οικονομολόγος της BNP, Pascal Devaux, η εκκαθάριση της περιοχής από νάρκες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή επανέναρξη της ναυσιπλοΐας. Επιπλέον, θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να αποκατασταθεί η λειτουργία όλων των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ στην περίπτωση του Ιράκ, του δεύτερου μεγαλύτερου παραγωγού του OPEC, η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει ακόμη και μήνες.

Περιορισμένη επίδραση στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό

Σύμφωνα με ένα σενάριο που ο Devaux χαρακτηρίζει ως «σχετικά αισιόδοξο», η πτώση των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να συνεχιστεί. Οι τιμές βραχυπρόθεσμα θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σχετικά γρήγορα και σημαντικά, διαμορφούμενες σε ένα εύρος 70-80 δολαρίων το βαρέλι. Η πρόσθετη προσφορά πετρελαίου που θα προκύψει από την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα συναντήσει μια αγορά όπου η ζήτηση έχει ήδη πληγεί από την κρίση, ιδιαίτερα στην Ασία, την περιοχή που εξαρτάται περισσότερο από τους υδρογονάνθρακες της Μέσης Ανατολής.

Μια πρώτη αποτίμηση των μακροοικονομικών συνεπειών της συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθοδική αναθεώρηση της συμβολής της ενέργειας στον γενικό πληθωρισμό της Ευρωζώνης κατά περίπου 0,25 ποσοστιαίες μονάδες για το 2026. Η αρνητική αυτή συμβολή ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο έντονη το 2027.

Βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι

Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν αβέβαιες. Η συμφωνία μεταξύ Ιράν καi ΗΠΑ αποτελεί μόνο την αρχή μιας δύσκολης διαπραγματευτικής διαδικασίας, στην οποία καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει εύκολα σε συμβιβασμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, μια αναζωπύρωση των εντάσεων σε περίπτωση κατάρρευσης των συνομιλιών θα μπορούσε να διαταράξει εκ νέου την ναυσιπλοΐα στα Στενά.

Παράλληλα, η συμφωνία υπογράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ισορροπία στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου είναι εύθραυστη και ολοένα πιο δύσκολο να διατηρηθεί. Από την πρώτη συμφωνία εκεχειρίας τον περασμένο Απρίλιο, δύο παράγοντες συνέβαλαν στον περιορισμό των επιπτώσεων από την καθαρή απώλεια περίπου 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως από την αγορά. Πρώτον, η ταχεία επιτάχυνση της αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στις χώρες του ΟΟΣΑ, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η μέση εβδομαδιαία μείωση των αποθεμάτων έφθασε τα 8 εκατ. βαρέλια τον Μάιο. Δεύτερον, η σημαντική πτώση των κινεζικών εισαγωγών, οι οποίες υποχώρησαν τον Μάιο στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Αυτοί οι δύο παράγοντες δεν μπορούν να λειτουργούν επ’ αόριστον. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι τα αποθέματα θα προσεγγίσουν κρίσιμα επίπεδα μέσα στον Ιούλιο, γεγονός που θα μπορούσε να ασκήσει σημαντικές ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Φυσικό αέριο

Στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ασκεί καθοδική πίεση στις τιμές, αλλά σε ένα περιβάλλον όπου οι εντάσεις παραμένουν. Η επανέναρξη των ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αναμένεται να μειώσει μέρος των πιέσεων, οι οποίες έχουν ήδη περιοριστεί χάρη στη λειτουργία νέων μονάδων υγροποίησης, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η πτώση των τιμών εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη. Περίπου το 17% της παραγωγικής δυναμικότητας του Κατάρ έχει υποστεί ζημιές, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG. Επιπλέον, στην Ευρώπη η ζήτηση παραμένει αυξημένη λόγω της συνεχιζόμενης προσπάθειας αναπλήρωσης των αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ισχυρή θερινή ζήτηση από τις ασιατικές αγορές φυσικού αερίου, οι οποίες συνδέονται στενά με τις ευρωπαϊκές αγορές.