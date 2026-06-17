Extel: Κορυφαίος CEO σε Ελλάδα και περιοχή ΕΜΕΑ για τρίτη συνεχή χρονιά ο Βασίλης Ψάλτης

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Βασίλης Ψάλτης αναδείχθηκε κορυφαίος CEO τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή EMEA-Emerging Europe, σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση του διεθνούς οργανισμού Extel, η οποία συλλέγει τις απόψεις 546 στελεχών, αναλυτών και portfolio managers από 341 εταιρείες.

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Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Βασίλης Ψάλτης αναδείχθηκε κορυφαίος CEO τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή EMEA-Emerging Europe, σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση του διεθνούς οργανισμού Extel, η οποία συλλέγει τις απόψεις 546 στελεχών, αναλυτών και portfolio managers από 341 εταιρείες, αξιολογώντας υποψηφίους με δραστηριότητα στις αναδυόμενες οικονομίες της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Παράλληλα, η Alpha Bank αναδείχθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά κορυφαίος τραπεζικός οργανισμός στην Ελλάδα, κατακτώντας διακρίσεις σε 7 κατηγορίες και συγκεντρώνοντας την υψηλότερη σταθμισμένη βαθμολογία μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων της περιοχής Emerging EMEA.

Κορυφαίος CEO ο Βασίλης Ψάλτης

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο CEO της Alpha Bank αναγνωρίστηκε ως καλύτερος CEO ανεξαρτήτως κλάδου στην Ελλάδα, καθώς και στην περιοχή EMEA στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική που υλοποιεί η Τράπεζα τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τα ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα στην ιστορία της το 2025. Σημειώνεται ότι ο Βασίλης Ψάλτης έχει αναγνωριστεί διαδοχικές φορές στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, στοιχείο που αναδεικνύει τη διαχρονική εμπιστοσύνη των επενδυτών στο πρόσωπό του, είτε από τον ρόλο του CFO, είτε από το 2019 από τον ρόλο του CEO, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική πορεία της τράπεζας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ψάλτης σημειώνει: «Η κατάκτηση κορυφαίων διακρίσεων από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό, ιδίως όταν προκύπτουν από την αξιολόγηση επενδυτών και αναλυτών στηδιεθνή αγορά, μας κάνει υπερήφανους, γιατί αντικατοπτρίζει τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε σφυρηλατήσει διαχρονικά με την επενδυτική κοινότητα, καθώς και την εκ μέρους της αναγνώριση της ποιότητας των στρατηγικών μας επιλογών και της συνέπειας στην υλοποίηση τους, παράγοντας συστηματικά αξία για τους μετόχους μας».

Τριπλή πρωτιά για την ομάδα IR

Επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την ποιότητα της επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα, η ομάδα Investor Relations της Alpha Bank παρέμεινε στην κορυφή σε τρεις κατηγορίες:

IR Program

IR Team

Investor/Analyst Event

Παράλληλα, ο Investor Relations Director του Ομίλου, Ιάσων Κεπαπτσόγλου αναδείχθηκε για 3η συνεχή χρονιά ο κορυφαίος IR Professional για την αποτελεσματικότητά του στην επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα.

Άλμα για το ESG, πρωτιά για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αξιοσημείωτη είναι και η άνοδος της επιχειρησιακής περιοχής ESG, που από την 3η θέση πέρυσι κατέκτησε φέτος την 1η στην κατηγορία ESG Program. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αναδείχθηκε κορυφαίο στην κατηγορία Company Board.

Για πρώτη φορά στους κορυφαίους ο CFO Βασίλης Κοσμάς

Φέτος, στην πρώτη του συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης, ο Chief Financial Officer του Ομίλου Βασίλης Κοσμάς εντάχθηκε στο top 3 των προτιμήσεων επενδυτών και αναλυτών. Η διάκρισή του αντικατοπτρίζει την αναγνώριση τόσο της στρατηγικής κατανομής κεφαλαίων, όσο και της διαφάνειας στην επικοινωνία με την αγορά.

Λίγα λόγια την Extel

Η Extel (πρώην Institutional Investor) είναι διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Εδώ και τρεις δεκαετίες, οι έρευνές της αποτελούν για την επενδυτική κοινότητα το σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης στελεχών και οργανισμών. Η φετινή έρευνα Emerging EMEA Executive Team survey συμπεριέλαβε 401 υποψήφιες εταιρείες παγκοσμίως, οι οποίες αξιολογήθηκαν με βάση μετρήσεις όπως η αξιοπιστία CEO, η στρατηγική κατανομή κεφαλαίων CFO, η ποιότητα των συναντήσεων IR, η διαφάνεια των οικονομικών ανακοινώσεων και οι δείκτες ESG. Από αυτές, 47 εταιρίες ξεχώρισαν ως “Most Honored” συγκεντρώνοντας την υψηλότερη σταθμισμένη βαθμολογία μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων της περιοχής Emerging EMEA.