Fed: Σταθερά τα επιτόκια για τώρα – Σήμα για αύξηση μέχρι το τέλος του έτους από τον Γουόρς

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους.

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι η οικονομία παραμένει ανθεκτική, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα ανησυχίας, απαιτώντας προσεκτική προσέγγιση στη νομισματική πολιτική.

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Παρά τη σταθερή στάση της στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, οι προβλέψεις των αξιωματούχων δείχνουν ότι ενδέχεται να υπάρξει αυστηροποίηση της πολιτικής τους επόμενους μήνες, εφόσον τα οικονομικά δεδομένα το δικαιολογήσουν.

Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό

Ταυτόχρονα η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναθεώρησε προς τα πάνω τις προσδοκίες της για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους, με τις αυξήσεις τιμών να βρίσκονται πλέον σε υψηλό τριετίας και να μην αναμένεται επιστροφή στον στόχο του 2% πριν από το 2028.

Η Fed αύξησε την εκτίμησή της για τον δείκτη τιμών των καταναλωτικών δαπανών (Personal Consumption Expenditures, PCE) στο 3,6% έως το τέλος του 2026, από 2,7% που προέβλεπε τον Μάρτιο, σύμφωνα με τις τριμηνιαίες προβολές της (Summary of Economic Projections).

Πρόβλεψη για μικρή υποχώρηση της ανεργίας

Οι υπεύθυνοι χάραξης της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) προβλέπουν ότι το ποσοστό ανεργίας θα διαμορφωθεί στο 4,3% στο τέλος του 2026, έναντι 4,4% που προέβλεπαν στις εκτιμήσεις του Μαρτίου.

Δεσμεύσεις Γουόρς για σταθερότητα

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών Κέβιν Γουόρς, δεσμεύτηκε ότι η επιτροπή που καθορίζει τα επιτόκια θα «εξασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών». Ταυτόχρονα ο επικεφαλής της FED ανακοίνωσε τη θέσπιση ομάδας εργασίας για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

«Οι επίμονα υψηλές τιμές αποτελούν βάρος για τον αμερικανικό λαό, αλλά το πρόσφατο παρελθόν δεν χρειάζεται να συνεχιστεί», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2% της Fed» είπε ο Γουόρς. «Αυτή η επιτροπή θα διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών σε κάθε περίπτωση», πρόσθεσε.

Ο νεοδιορισμένος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης σχέδιο αναθεώρησης πέντε βασικών τομέων της νομισματικής πολιτικής, καθώς επιχειρεί να δώσει το δικό του στίγμα στην κεντρική τράπεζα.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου θα ορίσει ειδικές ομάδες εργασίας για τομείς που είναι «κεντρικοί για την ευρύτερη άσκηση της νομισματικής πολιτικής» και αφορούν: Την επικοινωνία της Fed, τον ισολογισμό της, τη χρήση πηγών δεδομένων, την παραγωγικότητα και την απασχόληση, καθώς και το πλαίσιο στόχου για τον πληθωρισμό.