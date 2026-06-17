Lidl Ελλάς: Εγγύηση επιστροφής χρημάτων για φρέσκα προϊόντα

Η Lidl Ελλάς, διατηρώντας τη δέσμευσή της για την προσφορά προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας, ανακοίνωσε την καινοτόμο πρωτοβουλία «Full εγγύηση Lidl». Αυτή η δυναμική εταιρική ενέργεια στοχεύει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, διασφαλίζοντας την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε όλα τα προϊόντα της.

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Στο πλαίσιο της νέας αυτής πολιτικής, η Lidl Ελλάς αναλαμβάνει μια πρακτική δέσμευση: εάν οι καταναλωτές δεν είναι 100% ικανοποιημένοι από την ποιότητα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών που αγόρασαν, η εταιρεία προσφέρει πλήρη επιστροφή της αξίας τους. Η διαδικασία επιστροφής του προϊόντος πραγματοποιείται εντός 5 ημερών με την παρουσίαση της απόδειξης αγοράς.

Στρατηγική επένδυση στην ποιότητα και την ασφάλεια

Η «Full εγγύηση Lidl» δεν είναι μια προσωρινή εμπορική προώθηση, αλλά μια υπεύθυνη εταιρική δέσμευση που μετατρέπει τη φρεσκάδα σε βεβαιότητα και την ποιότητα σε μετρήσιμη υπόσχεση.

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται σε ένα αυστηρά οργανωμένο σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου, που εγγυάται:

Απόλυτη ποιοτική υπεροχή και γευστική ανωτερότητα.

Υψηλά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων σε όλα τα στάδια.

Καθημερινή ολοκληρωμένη φροντίδα, από την παραγωγή έως το ράφι.

Η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης βασίζεται στο ισχυρό δίκτυο συνεργατών και στις στρατηγικές συμμαχίες που έχει δημιουργήσει η Lidl Ελλάς, διασφαλίζοντας την καθημερινή τροφοδοσία των καταστημάτων της με κορυφαία προϊόντα.

Η ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας της εταιρείας υποστηρίζεται από ένα εκτενές δίκτυο άνω των 8.800 επιλεγμένων παραγωγών και περισσότερους από 100 εγχώριους προμηθευτές σε όλη τη χώρα. Μέσω συνεχών και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων, η Lidl Ελλάς εξασφαλίζει την καθημερινή διακίνηση ενός εκτενούς κωδικολογίου που περιλαμβάνει πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών υψηλών προδιαγραφών.

Η «Full εγγύηση Lidl» δεν είναι μια απλή εμπορική ενέργεια. Για τη Lidl Ελλάς, αποτελεί μια συνειδητή και υπεύθυνη υπόσχεση προς τους καταναλωτές της, που αποσκοπεί στη μετατροπή της φρεσκάδας σε βεβαιότητα, της ποιότητας σε δέσμευση, και της εμπιστοσύνης σε μια αξία που η εταιρεία αναγνωρίζει και τιμά.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τη θέση της ως ηγέτης στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, αποδεικνύοντας ότι η παροχή εγγυημένα φρέσκων και ποιοτικών προϊόντων είναι ο πυρήνας της λειτουργίας της.