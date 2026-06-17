Motor Oil: Εγκρίθηκε η πρόωρη ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Motor Oil ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη, την πρόωρη ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του 2025. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν πραγματοποίησε αγορές μετοχών στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, ενώ οι ιδίες μετοχές που κατέχει ανέρχονται στο 1,95% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.

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Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2026 ενέκρινε την πρόωρη ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών, το οποίο είχε εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2025. Το πρόγραμμα προέβλεπε την αγορά έως 5.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας κατά την περίοδο 1 Ιουλίου 2025 – 31 Μαΐου 2027, με ανώτατη τιμή αγοράς 34 €/μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς 10 €/μετοχή.

Η Εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε αγορές ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 2.159.797, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,95% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών είναι 19,386 ευρώ ανά μετοχή.

Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2026»