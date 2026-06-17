motor-oil:-«Ναι»-σε-καθαρό-υπόλοιπο-μέρισμα-1,35-ευρώ-ανά-μετοχή,-μπόνους-και-νέο-buyback

Μία σειρά σημαντικών αποφάσεων ενέκρινε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Motor Oil, η οποία συνεδρίασε σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου.

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«Πράσινο φως» για μέρισμα 1,75 ευρώ ανά μετοχή (0,35 ευρώ/μτχ ήταν το προσωρινό, 1,4 ευρώ/μτχ είναι το υπόλοιπο), μπόνους 15,4 εκατ. ευρώ σε στελέχη (6,4 εκατ. ευρώ σε μέλη του ΔΣ και 9 εκατ. ευρώ στο προσωπικό) και νέο πρόγραμμα buyback, έδωσε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Motor Oil.

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Ειδικότερα, το καθαρό πληρωτέο ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 που ανέρχεται σε 1,356444907 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2025.

Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. – ως εξής: Μέσω των συμμετεχόντων του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ήτοι Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Euronext Securities Athens Α.Ε.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens Α.Ε., η διαδικασία πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος θα διενεργείται, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς για το διάστημα μέχρι την 30η Ιουνίου 2027.

Ταυτόχρονα, οι μέτοχοι έδωσαν το «ΟΚ» στη διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 6,4 εκατ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2025 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 9 εκατ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2025 στο Προσωπικό της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις λαο η πρόωρη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2025.

Τέλος, προχωρά το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος. Οι όροι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: