Netcompany: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης ολοκληρώνεται

Η Netcompany παραδίδει τη δεύτερη και τελευταία φάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥΠΠ). Το έργο, το οποίο υλοποιήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Δικαιοσύνης με αναθέτουσα την Κοινωνία της Πληροφορίας, επιτρέπει την ψηφιακή διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων στην Ελλάδα και εκσυγχρονίζει τη λειτουργία των δικαστηρίων σε ολόκληρη τη χώρα.

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Η Netcompany συνέβαλε στην ανάγκη για έναν πιο σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο λειτουργίας του δικαστικού συστήματος μέσα από την υλοποίηση του ΟΣΔΔΥΠΠ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου, που έχει ήδη ολοκληρωθεί, τέθηκαν τα θεμέλια για τη μετάβαση από ένα κατακερματισμένο περιβάλλον σε μία ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα για 41 δικαστικούς φορείς.

Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, το σύστημα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, ενοποιώντας περισσότερες από 1.000 διαφορετικές βάσεις δεδομένων σε 355 δικαστικά και εισαγγελικά καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Στο πλαίσιο του έργου έχει επίσης υλοποιηθεί ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, που επικεντρώνεται στην ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, καθώς οι νέες ρυθμίσεις έχουν βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της δικαστικής διαδικασίας.

Επιπλέον, η Netcompany έχει δημιουργήσει τον νέο Δικαστικό Χάρτη, ο οποίος ενοποιεί τους δύο πρώτους βαθμούς Πολιτικής Δικαιοσύνης (Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο), διευκολύνοντας την απλούστευση και την καλύτερη οργάνωση της δικαστικής λειτουργίας, καθώς και την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών που αφορά υποθέσεις σχετικές με διαταγές πληρωμής και αναγκαστική εκτέλεση.

Με την ψηφιακή διαχείριση των σχετικών αιτημάτων, η διαδικασία καθίσταται πιο οργανωμένη και ταχύτερη για τα δικαστήρια και τους πολίτες.

Πριν την εφαρμογή του ΟΣΔΔΥΠΠ, η διαχείριση των υποθέσεων βασιζόταν σε φυσικούς φακέλους, χειροκίνητες διαδικασίες και κατακερματισμένα πληροφοριακά συστήματα. Δικηγόροι, δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι αφιέρωναν σημαντικό χρόνο σε διοικητικά καθήκοντα, ενώ η παρακολούθηση της πορείας μιας υπόθεσης απαιτούσε συχνές επισκέψεις στα δικαστήρια.

Τώρα, τέτοιες ενέργειες εκτελούνται ηλεκτρονικά, απλοποιώντας πρακτικά την καθημερινή άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων.

Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ψηφιακά δικόγραφα χωρίς να απαιτούνται επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις, να ανακτούν έγγραφα που έχουν αναρτηθεί από τους ίδιους, τους αντιδίκους ή τις δικαστικές υπηρεσίες και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των υποθέσεων.

Επιπλέον, το σύστημα παρέχει στους δικαστές ψηφιακή πρόσβαση στους φακέλους των υποθέσεων, καθώς και στατιστικά στοιχεία και εργαλεία που διευκολύνουν την εργασία τους. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους, η διαχείριση των υποθέσεων γίνεται πιο οργανωμένη και ασφαλής, με άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και μειωμένο διοικητικό φόρτο.

Ο Χρήστος Κοντέλλης, country managing partner της Netcompany, δήλωσε:

«Αυτό το έργο είναι καθοριστικής σημασίας και εξαιρετικά πολύπλοκο για τη χώρα μας και την ελληνική κοινωνία, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη για τους πολίτες και τους θεσμούς. Νιώθουμε ιδιαίτερη υπερηφάνεια που συμβάλλουμε σε αυτόν τον μετασχηματισμό, βελτιώνοντας την καθημερινότητα όλων όσων συμμετέχουν στην απονομή της Δικαιοσύνης».