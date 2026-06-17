Politico: Τα «όπλα» που θα βγάλει η Ε.Ε. απέναντι στην Κίνα

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, με μία αντιπαραθετική στάση απέναντι στην Κίνα, τη στιγμή που και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, μεταδίδει το Politico.

Η εμπορική σχέση που διαπνέει ΕΕ και Κίνα φαίνεται να χρειάζεται επαναπροσέγγιση, καθώς το δεδομένο status quo που έχει διαμορφωθεί δεν είναι βιώσιμο για την ΕΕ.

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Οι ανησυχίες σχετικά με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας και τη δημιουργία ευρωπαϊκών εξαρτήσεων αυξάνονται.

Η Επιτροπή ακολουθεί μία διττή στρατηγική: επιδιώκει διάλογο, ενώ ετοιμάζεται να αντεπιτεθεί αν χρειαστεί. Αναζητώντας λύσεις, πρότεινε αμυντικά εργαλεία και αύξησε την πίεση στο Πεκίνο για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα θεσπίζει μέτρα, αποκλείοντας τους ξένους ανταγωνιστές.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υφυπουργός Εμπορίου της Κίνας, βρέθηκε στις Βρυξέλλες για συνομιλίες, ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για μια συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο και του επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, στα τέλη Ιουνίου.

Η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προσφέρει μία ευκαιρία στους ηγέτες να κάνουν απολογισμό και να δοκιμαστούν, όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις τους.

Ποιες επιλογές «πέφτουν στο τραπέζι»

Σύμφωνα με το Politico, μία επιλογή είναι η ευρύτερη χρήση ποσοστώσεων εισαγωγής, για βιομηχανίες που πλήττονται περισσότερο από τον κινεζικό ανταγωνισμό, όπως τα χημικά και οι εργαλειομηχανές.

Ακόμα, έχει προταθεί ένα «νέο μέσο διαφοροποίησης», που θα απαιτεί από τις εταιρίες να προμηθεύονται εισροές από τουλάχιστον τρεις διεθνείς προμηθευτές σε ευαίσθητους κλάδους.

Τρίτη επιλογή, περισσότερο επιθετική, αφορά την επιβολή σαρωτικών δασμών στην Κίνα. Η ΕΕ έχει αποφύγει μία τέτοια απόφαση μέχρι στιγμής, καθώς αυτή η πρακτική θα ερχόταν σε ευθεία αντιπαράθεση με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Η ΕΕ είναι έτοιμη;

Με επικεφαλής τη Γαλλία χώρες μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ολλανδία, η Λιθουανία και η Πολωνία υποστήριξαν ένα έγγραφο θέσης που προτρέπει την ΕΕ να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στους εταίρους της που προβαίνουν σε αθέμιτες πρακτικές, μεταδίδει το Politico.

Το εν λόγω έγγραφο αποσκοπεί να αποτρέψει εξαγωγείς που επιδιώκουν την αποφυγή δασμών και άλλων μέτρων.

Η Γερμανία, ο ισχυρότερος οικονομικός παίχτης της ΕΕ, παραδοσιακά διατηρούσε μία επιφυλακτική στάση απέναντι στο Πεκίνο, αποφεύγοντας μία αντιπαράθεση που θα έθετε σε κίνδυνο τις μεταξύ τους σχέσεις. Ωστόσο, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αν και δεν έχει κατονομάσει ρητά την Κίνα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Γερμανία θα διατηρήσει μία αυστηρή γραμμή, για να αντιμετωπίσει πρακτικές που στρεβλώνουν το εμπόριο της ΕΕ.

Στο μεταξύ, είναι γνωστό πως η Κίνα διατηρεί τον έλεγχο σπάνιων γαιών, οι οποίες σήμερα είναι απαραίτητες για κάθε τεχνολογία, δίνοντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕ καλείται να εξισορροπήσει τις οικονομικές πολιτικές της Κίνας που πλήττουν την ευρωπαϊκή οικονομία, χωρίς να προκαλέσει σοβαρά πλήγματα και απώλειες που θα στοιχίσουν στην ίδια.

- Politico