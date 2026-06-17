Project Voria: Έναρξη λειτουργίας του νέου τουριστικού συγκροτήματος στο Μαρούσι το Μάιο του 2028

Το πολυλειτουργικό τουριστικό συγκρότημα Voria, που αναπτύσσεται από τη North Star Entertainment, προγραμματίζεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Μάιο του 2028, με επένδυση που ανέρχεται σε 380 εκατ. ευρώ.

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«Το Voria αποτελεί για εμάς κάτι παραπάνω από μια σημαντική επένδυση. Είναι η επιβεβαίωση ότι η Αθήνα χρειάζεται νέους προορισμούς που συνδυάζουν την ιστορία, την τουριστική ανάπτυξη και την επιχειρηματική δραστηριότητα με σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο. Σκοπός μας δεν είναι μόνο η δημιουργία ενός συγκροτήματος, αλλά η ανάπτυξη ενός προορισμού που θα προσφέρει αξία στην πόλη, θα βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων και θα συμβάλλει στην πρόοδο της πόλης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της North Star Entertainment, Γιάννης Τσιρίκος, κατά την παρουσίαση του έργου.

Η κατασκευή περιλαμβάνει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και συνεδριακούς χώρους, εγκαταστάσεις ευεξίας (spa), πισίνες και εστιατόρια, καθώς και δύο υπόγεια πάρκινγκ, ενώ θα περιλαμβάνει και τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας.

Η υλοποίηση σημαντικών κυκλοφοριακών υποδομών είναι κρίσιμη για την έναρξη λειτουργίας του έργου.

«Το project Voria είναι ένα παράδειγμα του πώς η συνεργασία μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα μπορεί να αποδώσει καρπούς, δημιουργώντας ένα νέο σημείο αναφοράς στα βόρεια προάστια», επισήμανε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρω Χατζηγεωργίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ξενοδοχείο θα φέρει το brand MGallery του γαλλικού ομίλου Accor.