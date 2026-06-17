Public Βραβεία Βιβλίου 2026: Η εορταστική εκδήλωση του βιβλίου αναγνώρισε τους φετινούς νικητές

Με τη συμμετοχή άνω των 300 εκπροσώπων από τον κόσμο του βιβλίου, συμπεριλαμβανομένων συγγραφέων, εκδοτών, μεταφραστών, εικονογράφων και καλλιτεχνών, διεξήχθη τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η τελετή απονομής των Public Βραβείων Βιβλίου 2026.

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Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο θεσμός γιορτάζει 13 χρόνια παρουσίας και ανέδειξε νικητές σε 13 κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του ως σημείο αναφοράς για την λογοτεχνική και εκδοτική κοινότητα της χώρας. Πριν από την απονομή των βραβείων, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα Olympia Dialogues, όπου ο Ανδρέας Αθανασόπουλος και ο διακεκριμένος Βρετανός ιστορικός και συγγραφέας Sir Roderick Beaton συζήτησαν για την ιστορία, τον πολιτισμό και τη σημασία του βιβλίου στην σύγχρονη εποχή.

Η συζήτηση εστίασε στη στενή σχέση του βιβλίου με την Ελλάδα, τη διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας και του ομηρικού κόσμου, καθώς και στον τρόπο που οι πολιτισμικές μεταβάσεις επηρεάζουν τη γνώση και τη μνήμη.

Ο Roderick Beaton αναφέρθηκε στο πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα σε ηλικία 14 ετών, στην ανακάλυψη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και στη γοητεία του ελληνικού πολιτισμού. Η συζήτηση επεκτάθηκε στη σχέση της προφορικής παράδοσης με τη γραφή, στις ιστορικές επιφυλάξεις που συνοδεύουν την εφεύρεση της γραφής και στους σύγχρονους προβληματισμούς σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο διακεκριμένος ελληνιστής τόνισε ότι κάθε τεχνολογικό εργαλείο αξιολογείται τελικά με βάση τον τρόπο που χρησιμοποιείται, υπογραμμίζοντας τη σημασία του βιβλίου ως φυσικού αντικειμένου και μέσου βαθιάς ανθρώπινης επικοινωνίας, δηλώνοντας ότι η ανάγνωση παραμένει αναντικατάστατος τρόπος κατανόησης του κόσμου και του εαυτού μας. Επιπλέον, επισήμανε την ανάγκη ανανέωσης της ευρωπαϊκής ιδέας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα, ως θεμέλιος λίθος των αξιών του κράτους δικαίου και της ισονομίας, μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρώπης του μέλλοντος.

Ακολούθησε η παρουσίαση ερευνών για τις αναγνωστικές συνήθειες των Ελλήνων από τη Σοφία Πρωτονωταρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας ερευνών Truberries, προσφέροντας μια σπάνια, τεκμηριωμένη εικόνα για το πώς διαβάζουμε σήμερα, τι επιλέγουμε και ποιοι είναι οι παράγοντες που μας ενθαρρύνουν να ανοίξουμε ένα βιβλίο.

Εξίσου απαιτητική και επίκαιρη ήταν η επόμενη συζήτηση με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη & Πνευματικά Δικαιώματα: Νέα όρια της δημιουργικότητας». Στο πάνελ, που συντόνιζε ο δημοσιογράφος Απόστολος Μαγγηριάδης, συμμετείχαν η καθηγήτρια και Διευθύντρια της Νομικής Σχολής UNIC Athens Ειρήνη Σταματούδη, ο Εμπορικός Διευθυντής Βιβλίου των Public, Χρήστος Γιαννακόπουλος, και ο Διευθυντής του ΟΣΔΕΛ, Γεωργανδρέας Ζάννος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκαν οι σημαντικές προκλήσεις που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον τομέα του βιβλίου και της δημιουργίας. Ο Χρήστος Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στις αλλαγές στις αναγνωστικές συνήθειες, επισημαίνοντας την έλλειψη χρόνου και προσοχής, καθώς και την επιθυμία των αναγνωστών να βρουν κοινότητες και εμπειρίες που προσφέρουν ταυτότητα και απόδραση μέσω των βιβλίων.

Από την πλευρά του, ο Γεώργιος Ανδρέας Ζάννος τόνισε ότι, παρά τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, η ανθρώπινη δημιουργικότητα, η εμπειρία και η φαντασία παραμένουν αναντικατάστατες, προσθέτοντας ότι το έντυπο βιβλίο εξακολουθεί να διατηρεί κυρίαρχη θέση, ιδιαίτερα στη διαδικασία της μάθησης.

Η Ειρήνη Σταματούδη εστίασε στη διάσταση των πνευματικών δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι η δημιουργικότητα είναι αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό και ότι τα έργα που παράγονται αποκλειστικά από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης δεν μπορούν να απολαμβάνουν την ίδια νομική προστασία.

Κοινός τόπος της συζήτησης υπήρξε η ανάγκη για διαφάνεια, σαφείς κανόνες και υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνολογίας, ώστε η καινοτομία να υποστηρίζει τη δημιουργία και όχι να την υπονομεύει.

Με 200.000 ψήφους αναγνωστών αναδείχθηκαν τα κορυφαία βιβλία

Σε μια εποχή που ο χρόνος μοιράζεται ανάμεσα σε οθόνες και ειδοποιήσεις, αυτό το γεγονός μαρτυρά κάτι για τη σχέση των Ελλήνων με το βιβλίο.

Τα Βραβεία Βιβλιοπωλείων Public απονεμήθηκαν από τους συνεργάτες των 63 καταστημάτων, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο το αναγνωστικό κοινό, καθώς το συναντούν καθημερινά.

Συνοπτικά, οι κύριοι νικητές σε κάθε κατηγορία των Βραβείων Βιβλίου Public 2026 είναι οι εξής:

Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία: Καλώς ήρθες στον κόσμο που αισθάνεσαι, Μάριος Μάζαρης, Εικονογράφηση: Missy Merida & Ουρανία Λυμπεροπούλου, Εκδόσεις Μεταίχμιο

Το βραβείο απένειμε η κα Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ελληνική Εφηβική Λογοτεχνία: Επτά συν μια ιστορίες για ένα κορίτσι, Νικολέτα Καπίλλα, Εκδόσεις Κέδρος

Το βραβείο απένειμε ο κος Γιώργος Πομάσκι, Ομοσπονδιακός Προπονητής Στίβου.

Ευ Ζην: Είσαι και γυναίκα, Ελευθέριος Ελευθεριάδης, Εκδόσεις Ψυχογιός

Το βραβείο απένειμε η κα Νίκη Λάμη, Ηθοποιός.

Ελληνικό Διήγημα: Γράμματα στην Παναγία, Κυριάκος Χαρίτος, Εκδόσεις Πατάκη

Το βραβείο απένειμε η κα Έλενα Καρακούλη, Συγγραφέας και Σκηνοθέτης.

Πρωτοεμφανιζόμενος/η Συγγραφέας: Rec, Γιώργος Σύρμας, Εκδόσεις Ίκαρος

Το βραβείο απένειμε η κα Μαρία Ευθυμίου, Συγγραφέας Βιβλίων Ιστορίας και Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ελληνική Σύγχρονη Ποίηση: Punctum, Μαρία Καντ (Καντωνίδου), Εκδόσεις Gutenberg

Το βραβείο απένειμε η κα Μαρία Παπαγεωργίου, Μουσικός & Συγγραφέας.

Audiobook: Εμμανουήλ Καραλής: Όταν κοιτάς από ψηλά, Νίκος Μιχαλόπουλος, Αφήγηση: Αιμίλιος Χειλάκης, Εκδόσεις Διόπτρα, Bookvoice.gr

Το βραβείο απένειμε ο κος Βαγγέλης Αυγουλάς, Ιδρυτής και Πρόεδρος της ΑΜΚΕ “Με Άλλα Μάτια” και Δικηγόρος.

Ελληνικό Non-Fiction: Ένας Αιγύπτιος, ένας Βαβυλώνιος κι ένας Βίκινγκ μπαίνουν σ’ ένα μπαρ, Θεόδωρος Παπακώστας, Εκδόσεις Key Books

Το βραβείο απένειμε ο Sir Roderick Beaton, Συγγραφέας, Ιστορικός & Ομότιμος Καθηγητής, King’s College London.

Μεταφρασμένο Μυθιστόρημα: Αδελφοί Καραμάζοφ, Fyodor Dostoevsky, Μετάφραση: Ελένη Μπακοπούλου, Εκδόσεις Άγρα

Το βραβείο απένειμε ο κος Θοδωρής Κατσαφάδος, Ηθοποιός.

Ελληνικό Μυθιστόρημα: Και εγένετο φως, Στέφανος Αλεξιάδης, Εκδόσεις Μίνωας

Το βραβείο απένειμε η κα Αθηνά Μαξίμου, Ηθοποιός και Συγγραφέας.

Εκδοτικό Αποτύπωμα: Εκδόσεις Άγρα

Το βραβείο απένειμε ο κος Δημήτρης Γαλάνης, Διευθύνων Σύμβουλος Public Group.

Βραβείο Βιβλιοπωλείων PUBLIC – Ελληνικό Παιδικό Βιβλίο: Με λένε Άρια, Άρια Παπανικολάου, Εικονογράφηση: Παρασκευή Χατζοπούλου, Εκδόσεις Ψυχογιός

Το βραβείο απένειμαν η κα Σταυρούλα Σαραντέα, Διευθύντρια Καταστήματος Public Κορίνθου και η κα Αναστασία Μυλωνάκου, Sales Lead Ψυχαγωγίας στο Public Golden Hall.

Βραβείο Βιβλιοπωλείων PUBLIC – Ελληνικό Μυθιστόρημα / Σύγχρονη Ελληνική Μυθοπλασία: Η άλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα, Γιάννης Ξανθούλης, Εκδόσεις Διόπτρα

Το βραβείο απένειμαν η κα Φωτεινή Μουρατίδου, Sales Lead Ψυχαγωγίας του καταστήματος Public Κατερίνης και ο κος Γιάννης Λυμπερόπουλος, Sales Lead Ψυχαγωγίας του καταστήματος Public Γλυφάδας.

Το βραβείο “Εκδοτικό Αποτύπωμα”

Μια ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης ήταν η απονομή του βραβείου «Εκδοτικό Αποτύπωμα» από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Public Group Δημήτρη Γαλάνη. Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από έξι μέλη, αξιολόγησε τη φιλοσοφία, τη συνέπεια, την ποιότητα και το πολιτισμικό αποτύπωμα ενός εκδοτικού οίκου κατά τη διάρκεια του χρόνου. «Πίσω από κάθε διαχρονικό βιβλίο υπάρχει πάντα κάποιος που το πίστεψε πρώτος. Αυτός είναι ο εκδότης, ο οποίος διάβασε ένα χειρόγραφο, είδε κάτι αξιόλογο μέσα του και αποφάσισε να του δώσει φωνή. Αυτή η επιλογή διαμορφώνει την κουλτούρα μας», ανέφερε ο κ. Γαλάνης, προσθέτοντας «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 2.000 ανθρώπους των Public που καθημερινά δίνουν την ενέργειά τους για να φτάνουν τα βιβλία παντού. Τιμούμε τον εκδότη, ο οποίος μέσα από τη δουλειά του αφήνει το αποτύπωμά του σε όλους μας».

Φέτος, το βραβείο απονεμήθηκε στις Εκδόσεις Άγρα. Η κριτική επιτροπή, η οποία περιλάμβανε την κα Βικτώρια Φασιανού, Πρόεδρο του Alekos Fassianos Estate και του Μουσείου «Αλέκος Φασιανός», τον κ. Πολύδωρο Καρυοφύλλη, Εικαστικό και Επιμελητή εκθέσεων, τον κ. Αλέξανδρο Διακοσάββα, Δημοσιογράφο και Συντονιστή Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, την κα Μαριάννα Κάλμπαρη, Σκηνοθέτη και Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, την κα Αγγέλα Καστρινάκη, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και την κα Γεωργία Καραντώνα, υποψήφια Διδάκτωρ Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, τόνισαν ότι «Το εκδοτικό αποτύπωμα της Άγρας προκύπτει από την συνεπή υπεράσπιση της υψηλής λογοτεχνίας, της απαιτητικής μετάφρασης και της ποιότητας του βιβλίου.

Με επιλογές που έχουν διάρκεια, πολιτιστικό βάρος και αναγνωστική αξία πέρα από τη συγκυρία, η Άγρα συνεχίζει να επενδύει σε εκδοτικά εγχειρήματα ουσίας. Ενδεικτική είναι η νέα μετάφραση των Αδελφών Καραμάζοφ, ένα απαιτητικό βιβλίο που επιβεβαιώνει τη συνέπεια και το ιδιαίτερο στίγμα του εκδοτικού οίκου».

Ο θεσμός είναι αποτέλεσμα 20 ετών παρουσίας στον χώρο του βιβλίου. Με 63 καταστήματα στην Ελλάδα και Κύπρο και 2.000 υπαλλήλους, τα Public δεν παρακολουθούν το αναγνωστικό κοινό από μακριά. Το συναντούν καθημερινά.

Τα Βραβεία Βιβλίου Public, ένας καταξιωμένος θεσμός με θετική απήχηση που φτάνει το 87% στο ελληνικό κοινό σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, αποτελούν τη φυσική προέκταση αυτής της σχέσης: μια δέσμευση απέναντι στο βιβλίο, στους δημιουργούς του, στους αναγνώστες και στην προώθηση της φιλαναγνωσίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.