reuters:-Η-aramco,-επιδιώκοντας-άντληση-δεκάδων-δισεκ.-δολαρίων,-ετοιμάζει-περισσότερες-πωλήσεις-περιουσιακών-στοιχείων

Η σαουδαραβική Aramco εξετάζει την πώληση μεριδίου στην επιχείρηση θείου, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές με γνώση του θέματος, επεκτείνοντας μια στρατηγική αξιοποίησης των υποδομών της για την άντληση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Aramco, το κόσμημα του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο, αναζητά εξωτερικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την φιλόδοξη ατζέντα διαφοροποίησης του βασιλείου εν μέσω αυξανόμενης δημοσιονομικής πίεσης. Ο πετρελαϊκός κολοσσός επιδιώκει ενεργά να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία, να βελτιώσει την αποδοτικότητά του και να μειώσει το κόστος, ανέφερε αποκλειστικά το Reuters πέρυσι.

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Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων από την τεράστια αυτοκρατορία υποδομών της, τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει για άντληση κεφαλαίων, θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με μία από τις πηγές και υπολογισμούς του Reuters.

Η Aramco κάλεσε τις τράπεζες να υποβάλουν προσφορά τον περασμένο μήνα για τη συμφωνία θείου, γνωστή εσωτερικά ως Project Yellowstone, ανέφεραν οι πηγές, και θα μπορούσε να συγκεντρώσει έως και 7 δισεκατομμύρια δολάρια, πρόσθεσε μία από αυτές.

Η Aramco, η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στον κόσμο, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το θείο είναι ένα υποπροϊόν που εξάγεται όταν το ακατέργαστο φυσικό αέριο αφαιρείται από το υδρόθειο για να καταστεί κατάλληλο για εξαγωγή. Η Aramco πωλεί θείο μέσω του εμπορικού της βραχίονα, περιγράφοντας τον εαυτό της στον ιστότοπό της ως έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς από την περιοχή του Κόλπου και της Ερυθράς Θάλασσας.

Τα περιουσιακά στοιχεία προς πιθανή πώληση επικεντρώνονται σε τερματικούς σταθμούς αποθήκευσης και εξαγωγής θείου, ανέφεραν οι τρεις πηγές. Ένα από αυτά πρόσθεσε ότι η Aramco εξακολουθεί να εξετάζει ποια περιουσιακά στοιχεία θα συμπεριληφθούν και ότι η συμφωνία δεν θα ξεκινήσει πριν από το επόμενο έτος.

Άλλα περιουσιακά στοιχεία προς πώληση

Η Aramco ανήκει κατά 97% στην κυβέρνηση, το κρατικό επενδυτικό της ταμείο και συναφείς οντότητες και αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία πηγή εσόδων για το βασίλειο μέσω μερισμάτων και δικαιωμάτων.

Η εταιρεία στοχεύει να γίνει ένας σημαντικός παγκόσμιος παίκτης φυσικού αερίου, με το μεγα-έργο Jafurah των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων να αποτελεί το επίκεντρο των φιλοδοξιών της. Πέρυσι υπέγραψε συμφωνία μίσθωσης και επαναμίσθωσης ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αφορά τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου Jafurah με μια κοινοπραξία με επικεφαλής την Global Infrastructure Partners της BlackRock.

Η Aramco εξετάζει επίσης μια συμφωνία που αφορά τους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου, ανέφεραν δύο από τις πηγές, με τη μία να εκτιμά την αξία των εμπλεκόμενων περιουσιακών στοιχείων σε αξία έως και 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία περιμένει να μειωθούν οι περιφερειακές εντάσεις πριν ξεκινήσει τη διαδικασία, πιθανώς κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, πρόσθεσε το άτομο.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Aramco βρίσκεται επίσης υπό εξέταση, συμπεριλαμβανομένης της έδρας της, ανέφερε ένα από τα τρία άτομα και μια τέταρτη πηγή, υποδεικνύοντας μια αποτίμηση περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Θα μπορούσε να αντλήσει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια από περιουσιακά στοιχεία υποδομών ύδρευσης που συνδέονται με τις δραστηριότητές της στον τομέα του αργού πετρελαίου, με την κωδική ονομασία Project Hydro, ανέφεραν δύο από τα άτομα. Η εταιρεία υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης Miahona και η Metito Utilities με έδρα τα ΗΑΕ είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ανέφεραν ένα από τα άτομα και μια άλλη πηγή.

Η Metito αρνήθηκε να σχολιάσει τα περιουσιακά στοιχεία της Aramco, αλλά δήλωσε ότι αξιολογεί τακτικά ευκαιρίες στις αγορές της. Η Miahona δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι τέσσερις πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή οι συνομιλίες είναι ιδιωτικές.

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η Aramco εργαζόταν για την πώληση μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου αξίας τουλάχιστον 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.