Reuters: Ρητά στη συμφωνία τα 300 δισ. για το Ιράν – «Έτοιμα» ήδη τα 150 δισ.

Ένα επενδυτικό ταμείο ύψους 300 δισ. δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εισροή ξένων κεφαλαίων στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, περιλαμβάνεται ρητά στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, περισσότερο από το ήμισυ του ποσού έχει ήδη εξασφαλιστεί, αφού υπάρχουν δεσμεύσεις χρηματοδότησης από επιχειρήσεις και επενδυτές σε πέντε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, πριν ακόμη υπογραφεί η τελική συμφωνία.

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Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία του λεγόμενου Ταμείου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Reconstruction and Development Fund), το οποίο θα λειτουργήσει ως όχημα προσέλκυσης επενδύσεων στην ιρανική οικονομία μετά από δεκαετίες κυρώσεων και απομόνωσης.

Χωρίς κρατικό χρήμα

Πηγή με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε στο Reuters ότι το ταμείο δεν θα χρηματοδοτηθεί από κυβερνήσεις και δεν θα αποτελεί πρόγραμμα αποζημιώσεων ή ανοικοδόμησης με δημόσιους πόρους.

Αντίθετα, θα βασιστεί αποκλειστικά σε ιδιωτικά κεφάλαια από εταιρείες και επενδυτές που βλέπουν ευκαιρίες σε μία από τις μεγαλύτερες και λιγότερο αξιοποιημένες οικονομίες της Μέσης Ανατολής.

Οι δεσμεύσεις προέρχονται από επιχειρήσεις με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, χώρες του Κόλπου, την Ασία, τη Νότια Αμερική και την Αφρική, ενώ οι τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την ενέργεια, τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τα logistics.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι εταιρείες από τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και τις ΗΠΑ συγκαταλέγονται σε όσες έχουν ήδη εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής, χωρίς ωστόσο να κατονομάζονται.

Από τα 400 δισ. αποζημιώσεων στο επενδυτικό ταμείο

Σύμφωνα με ανώτατη ιρανική πηγή που επικαλείται το Reuters, η Τεχεράνη είχε αρχικά ζητήσει από την Ουάσιγκτον αποζημίωση 400 δισ. δολαρίων για τις ζημιές που προκάλεσε ο πόλεμος.

Η αμερικανική πλευρά απέρριψε το αίτημα, γεγονός που οδήγησε στην αναζήτηση ενός εναλλακτικού μηχανισμού οικονομικής στήριξης. Έτσι προέκυψε η ιδέα του επενδυτικού ταμείου, το οποίο θα επιτρέψει την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς άμεση χρηματοδότηση από κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο, χώρες της περιοχής θα μπορούν να συνεισφέρουν μέσω δανείων, πιστωτικών γραμμών ή απευθείας χρηματοδότησης έργων αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού υποδομών που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Μεταξύ των εγκαταστάσεων που αναφέρονται περιλαμβάνονται βιομηχανικές μονάδες, διυλιστήρια, αεροδρόμια και κρίσιμες υποδομές μεταφορών.

Μία αγορά 92 εκατομμυρίων ανθρώπων

Παρά τις δεκαετίες κυρώσεων, το Ιράν παραμένει μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Μέσης Ανατολής. Διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο και τα τέταρτα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, ενώ ο πληθυσμός του ξεπερνά τα 92 εκατομμύρια κατοίκους.

Η χώρα διαθέτει επίσης ανεπτυγμένη βιομηχανική βάση και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης σε τομείς όπως τα πετροχημικά, η μεταλλευτική βιομηχανία, η γεωργία και ο τουρισμός.

Ωστόσο, η πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου παρέμεινε ουσιαστικά κλειστή για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες εξαιτίας των αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων.

Οι κρίσιμες επόμενες 60 ημέρες

Το επενδυτικό ταμείο δεν θα ενεργοποιηθεί άμεσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, η συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία αποτελεί ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών και όχι την τελική συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι διαπραγματευτές των δύο χωρών θα εργαστούν παράλληλα πάνω στα ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος, των κυρώσεων και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ οι διαχειριστές του υπό σύσταση ταμείου θα προχωρήσουν στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των πρώτων επενδυτικών έργων.

Όπως διευκρίνισε η πηγή που μίλησε στο Reuters, το ταμείο θα δημιουργηθεί μόνο εφόσον επιτευχθεί οριστική συμφωνία και εκπληρωθούν οι όροι που θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές.

Για τις αγορές, πάντως, το μήνυμα είναι ήδη σαφές: ακόμη και πριν από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας, διεθνή κεφάλαια αρχίζουν να προεξοφλούν ότι το Ιράν μπορεί σύντομα να επιστρέψει στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη.