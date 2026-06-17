Strix Holdings: Καταρχάς διαπραγματεύσεις για την Attica Group

Ως απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λόγω χθεσινών αναφορών στον ηλεκτρονικό Τύπο, η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Attica Group» ή «Εταιρία») ανακοινώνει ότι έλαβε ενημέρωση από τον κύριο μέτοχό της «Strix Holdings L.P.», στον οποίο έχει αποστείλει τη σχετική επιστολή:

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Διερευνούμε διάφορα ενδεχόμενα και συμμετέχουμε σε προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εμπλοκή μας στην Εταιρεία, χωρίς να έχει υπογραφεί καμία δεσμευτική συμφωνία για συναλλαγή ούτε να έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την πραγματοποίηση συναλλαγής. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή, ούτε σχετικά με τους όρους της ούτε με τον χρόνο υλοποίησής της. Σε περίπτωση που προκύψει γεγονός που απαιτεί γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού MAR και/ή τον νόμο 3556/2007, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.»

Η Εταιρία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών αμέσως μόλις διαπιστώνει ότι απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.