ΑΔΜΗΕ: Σημαντική υπερκάλυψη, προσφορές κάτω των €4,05 δεν θα γίνουν αποδεκτές

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε την πρόοδο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

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Επισημαίνεται ότι τα βιβλία για την εγχώρια και διεθνή προσφορά κλείνουν σήμερα στις 16:00.

Η εισηγμένη εταιρεία αναφέρει ότι υπάρχει σημαντική υπερκάλυψη και σημειώνει τα εξής:

• Λόγω της έντονης ζήτησης που παρατηρήθηκε κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών μέχρι τις 17 Ιουνίου 2026, προσφορές κάτω των €4,05 ανά Νέα Μετοχή πιθανόν να μην ληφθούν υπόψη για την κατανομή.

• Όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά, ο στόχος του μεγέθους της προσφοράς είναι €530.000.000 ευρώ.

• Οι εντολές που έχουν υποβληθεί έως τις 17 Ιουνίου 2026 δείχνουν ζήτηση σημαντικά μεγαλύτερη από τον αριθμό των Νέων Μετοχών που διατίθενται στην προαναφερόμενη τιμή και για το συγκεκριμένο μέγεθος προσφοράς.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς, καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει καθοριστεί στα 4,17 ευρώ.

• Οι μέτοχοι που κατείχαν μετοχές της εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) της 15ης Ιουνίου -δηλαδή αυτοί που είχαν μετοχές ΑΔΜΗΕ στο κλείσιμο της συνεδρίασης της περασμένης Πέμπτης- θα τύχουν προνομιακής μεταχείρισης στην κατανομή, ώστε να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και της αύξησης κεφαλαίου.

• Ο μηχανισμός προνομιακής κατανομής θα εφαρμοστεί αποκλειστικά στις μετοχές της ελληνικής δημόσιας προσφοράς.

• Εάν οι εγγραφές των επενδυτών με δικαίωμα προτεραιότητας στη δημόσια προσφορά ξεπεράσουν τον αριθμό των νέων μετοχών που έχουν αρχικά διατεθεί, ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν στη δημόσια προσφορά θα αυξηθεί αναλόγως, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετοχών που προορίζονται για τη διεθνή προσφορά, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι εγγραφές αυτών των επενδυτών στο πλαίσιο της προνομιακής κατανομής.

• Οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την ημερομηνία καταγραφής που υποβάλλουν εγγραφές τόσο στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή προσφορά δεν θα έχουν δικαίωμα προνομιακής κατανομής.

• Η Capital World Investors, επενδυτικός βραχίονας της Capital Group, έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως cornerstone investor με ποσό 70 εκατ. ευρώ.

Η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί στις 18 ή 19 Ιουνίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου.