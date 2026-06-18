ΑΔΜΗΕ: Συγκεντρώθηκαν προσφορές 3,5 δισ. ευρώ, τιμή διάθεσης στα 4,05 ευρώ

Η αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ αποδεικνύει την επιτυχία της, καθώς συγκέντρωσε τελικά προσφορές ύψους 3,5 δισ. ευρώ, δηλαδή 14 φορές το αρχικό ποσό των 250 εκατ. ευρώ.

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Παρά το γεγονός ότι η αγορά είχε πληροφορίες ότι 70 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό είχαν εξασφαλιστεί από τον cornerstone επενδυτή, Capital Group, τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν ήταν 19 φορές περισσότερα από το ζητούμενο ποσό των 180 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές από τραπεζικούς κύκλους, αν αναλύσουμε το σύνολο των προσφορών, τα 2,8 δισ. ευρώ προήλθαν από το εξωτερικό και τα 700 εκατ. ευρώ από την ελληνική αγορά, με το retail να συμμετέχει πλήρως.

Η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 4,05 ευρώ, με πιθανότητα διάθεσης επιπλέον 10 εκατ. ευρώ στους Έλληνες επενδυτές, ώστε τα συνολικά κεφάλαια των εγχώριων επενδυτών να φθάσουν τα 50 εκατ.

Αναφορικά με τους νέους μεγάλους μετόχους του ΑΔΜΗΕ, εκτός από την Capital Group, έχουν ήδη εξασφαλιστεί τουλάχιστον δύο νέοι σημαντικοί συμμετοχίτες, από τον τομέα των υποδομών και των hedge funds, ενώ οι υπόλοιποι νέοι μέτοχοι θα ανακοινωθούν σήμερα το βράδυ, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κατανομής.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Ιουνίου.

Με την κάλυψη του ποσού των 250 εκατ. ευρώ από την αγορά, διασφαλίστηκε και το σύνολο της αύξησης, ύψους 1 δισ. ευρώ, δεδομένου ότι το υπόλοιπο ποσό είναι «κλειδωμένο» από το Δημόσιο, το οποίο κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ, καθώς και από τον Κινέζο μέτοχο της State Grid, που ελέγχει το 24%.

Το Δημόσιο κατέχει το 51% των μετοχών του Διαχειριστή μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25,5%) και μέσω της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (26,1%). Αυτό σημαίνει ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου με ποσό 530 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 370 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και 147 εκατ. ευρώ από το ταμείο της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.

Η διαφορά των 470 εκατ. ευρώ μέχρι το 1 δισ. ευρώ, θα καλυφθεί κατά 240 εκατ. ευρώ από τους Κινέζους (24%) και κατά 250 εκατ. ευρώ από την αγορά.