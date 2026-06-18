ΑΔΜΗΕ: Υπερκάλυψη 14 φορές και τιμή διάθεσης €4,05 στην ΑΜΚ

Το έντονο ενδιαφέρον για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ επιβεβαιώθηκε, καθώς κατά τις τελευταίες πληροφορίες, η υπερκάλυψη ανήλθε σε 14 φορές. Η τιμή διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί στα 4,05 ευρώ.

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Από το πρωί, η εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αναφέρθηκε σε σημαντική υπερκάλυψη και επισημαίνει ότι:

• Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια της διαδικασίας βιβλίου προσφορών έως τις 17 Ιουνίου 2026, προσφορές που θα είναι κάτω των €4,05 ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα γίνουν αποδεκτές για τους σκοπούς της κατανομής.

• Όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, το προγραμματισμένο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να φτάσει τα €530.000.000 ευρώ.

Οι μέτοχοι που κατείχαν μετοχές της εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) της 15ης Ιουνίου -δηλαδή αυτοί που είχαν μετοχές ΑΔΜΗΕ στο κλείσιμο της συνεδρίασης της προηγούμενης Πέμπτης- θα τύχουν προνομιακής μεταχείρισης στην κατανομή, προκειμένου να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς και της αύξησης κεφαλαίου.

Η Capital World Investors, επενδυτικός βραχίονας της Capital Group, έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως cornerstone investor με ποσό 70 εκατ. ευρώ.

Η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί στις 18 ή 19 Ιουνίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών προγραμματίζεται για τις 24 Ιουνίου.