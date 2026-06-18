Ακρίβεια:-Στο-μικροσκόπιο-οι-πολυεθνικές-για-τις-διαφορές-των-τιμών-στην-Ελλάδα-και-τις-άλλες-ευρωπαϊκές-χώρες

Σηκώνει το γάντι στις πολυεθνικές για τυχόν διαφορές τιμών η κυβέρνηση. Το αυστηρό μήνυμα του πρωθυπουργού και το νέο ψηφιακό εργαλείο Poso Kanei.

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Στη… σέντρα ετοιμάζεται να βγάλει η κυβέρνηση τις πολυεθνικές εταιρείες και δη εκείνες, τα προϊόντα των οποίων παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διαφορές στην τιμή τους ανάμεσα στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με την ακρίβεια να συνεχίζει να «λυγίζει» τα ελληνικά νοικοκυριά, η πορεία διαμόρφωσης των τιμών επανέρχεται σε πρώτο πλάνο.

«Θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα, ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια», δήλωσε χαρακτηριστικά χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σηκώνοντας το γάντι έναντι των πολυεθνικών εταιρειών, κατά την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Poso Kanei, που βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες στον αέρα και αποτελεί το νέο ψηφιακό εργαλείο που επιστρατεύεται στη μάχη κατά της ακρίβειας.

Μέσω της νέας πλατφόρμας, ο καταναλωτής θα έχει πρόσβαση σε πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τιμές και συγκρίσεις αναφορικά με τα προϊόντα που φιγουράρουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η νέα εφαρμογή περιλαμβάνει πάνω από 8.700 προϊόντα από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και από όλες τις βασικές κατηγορίες, όπως τρόφιμα, ποτά, είδη προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας, βρεφικά είδη, καθώς και προϊόντα για κατοικίδια.

Στον αέρα η πλατφόρμα «Poso Kanei» για συγκρίσεις τιμών σε πάνω από 8.500 προϊόντα – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η εβδομαδιαία αναφορά στον πρωθυπουργό

Όπως, δε, αποκάλυψε, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, θα υπάρχει εβδομαδιαία αναφορά τόσο στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, όσο και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία των τιμών μέσα από την πλατφόρμα Poso Kanei και δη των τιμών των πολυεθνικών εταιρειών όπου διαπιστώνονται διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Η σύγκριση με τις τιμές του εξωτερικού

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η νέα πλατφόρμα Poso Kanei παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης με τιμές του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής, εμφανίζονται και οι αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.

Πώς λειτουργεί το posokanei.gov.gr

Το posokanei.gov.gr είναι μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων, που επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς retailers, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λιστών. Μέσω υπολογιστή επισκεπτόμαστε το posokanei.gov.gr. Παράλληλα διατίθενται εφαρμογές για Android και iOS ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση και από κινητές συσκευές.

Στην πρώτη έκδοση της πλατφόρμας περιλαμβάνονται πάνω από 8.700 κωδικοί προϊόντων. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς και θα εμπλουτίζεται με νέους κωδικούς και κατηγορίες προϊόντων.

Τα προϊόντα έχουν ταξινομηθεί σε έξι βασικές κατηγορίες (τρόφιμα, ποτά, είδη προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας, βρεφικά είδη, προϊόντα για κατοικίδια), καθώς και σε επιμέρους υποκατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη Circana.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl.

Οι τιμές συλλέγονται με δύο τρόπους: Είτε με απευθείας παροχή δεδομένων από τις αλυσίδες Γαλαξίας, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Market in και Lidl, είτε με αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων (crawling) από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, My Market και Κρητικός μέσω των SKU των προϊόντων. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση είτε από τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιες οι αλυσίδες είτε μέσω των αυτοματοποιημένων μηχανισμών συλλογής δεδομένων.

Μέσω του ιστορικού τιμής ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της τιμής του προϊόντος σε βάθος χρόνου.

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος είτε με το barcode του. Όταν επιλέξουμε ένα προϊόν εμφανίζονται οι αλυσίδες που διαθέτουν το προϊόν καθώς και οι αντίστοιχες τιμές πώλησής του, ώστε ο χρήστης να μπορεί να συγκρίνει τις διαθέσιμες επιλογές.

Ο χρήστης μπορεί επίσης να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν.Οι λίστες έχουν ενημερωτικό και συγκριτικό χαρακτήρα και δεν πραγματοποιείται αγορά μέσα από την πλατφόρμα. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως πέντε λίστες, με έως πενήντα προϊόντα σε κάθε λίστα.

Η λειτουργία «Ψάξε μου φθηνότερα» προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων μέσα στην ίδια κατηγορία, βοηθώντας τον χρήστη να μειώσει το συνολικό κόστος της λίστας του.

Η πλατφόρμα θα εξελίσσεται συνεχώς. Θα προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων, νέες κατηγορίες και επιπλέον πηγές δεδομένων, με στόχο να παρέχει ολοένα και πληρέστερη εικόνα της αγοράς στους πολίτες.