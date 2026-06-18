Αλλάζουν-όλα-στις-προσλήψεις-και-τους-μισθούς-από-τον-Ιούλιο

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Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι προσλήψεις, καθορίζονται οι μισθοί και δίνονται οι αυξήσεις φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τη μισθολογική διαφάνεια, που ενσωματώνει σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Οι νέες ρυθμίσεις επηρεάζουν τόσο τους εργαζόμενους και τους υποψήφιους για εργασία όσο και τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να εφαρμόσουν πιο οργανωμένες και διαφανείς μισθολογικές πολιτικές.

Τι αλλάζει στις προσλήψεις

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού.

Με το νέο πλαίσιο, οι εργοδότες θα πρέπει να γνωστοποιούν το μισθολογικό εύρος της θέσης πριν από τη συνέντευξη εργασίας. Έτσι, οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τις αποδοχές που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση, πριν ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής.

Στόχος είναι να περιοριστεί η αδιαφάνεια που επικρατεί σήμερα σε πολλές αγγελίες εργασίας, όπου περιγράφονται τα καθήκοντα και τα προσόντα χωρίς καμία αναφορά στις αποδοχές.

Νέα δικαιώματα για τους εργαζόμενους

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές.

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ζητούν ενημέρωση για τις μέσες αποδοχές αντίστοιχων θέσεων στην ίδια επαγγελματική κατηγορία, χωρίς όμως να αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα ή οι αποδοχές συγκεκριμένων συναδέλφων.

Παράλληλα, θα μπορούν να ενημερώνονται για τα κριτήρια με τα οποία καθορίζονται οι αμοιβές, καθώς και για τη μισθολογική κατηγορία στην οποία εντάσσεται η θέση τους.

Τι αλλάζει στις αυξήσεις μισθών

Οι μισθολογικές διαφορές και οι αυξήσεις θα πρέπει πλέον να βασίζονται σε αντικειμενικά και τεκμηριωμένα κριτήρια.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η θέση εργασίας,

τα επαγγελματικά προσόντα,

η προϋπηρεσία και η εμπειρία,

η απόδοση του εργαζομένου.

Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να μπορούν να αιτιολογούν τις διαφοροποιήσεις στις αποδοχές, ενώ οι εργαζόμενοι θα έχουν περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή τους όταν διεκδικούν αυξήσεις ή εξετάζουν τη μισθολογική τους εξέλιξη.

Οι νέες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Το νέο πλαίσιο επιβάλλει στις επιχειρήσεις να οργανώσουν πιο συστηματικά τη μισθολογική τους πολιτική.

Μεταξύ άλλων θα πρέπει να διαθέτουν:

σαφή περιγράμματα θέσεων εργασίας,

αναλυτική περιγραφή καθηκόντων,

καθορισμένα απαιτούμενα προσόντα,

αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης,

μισθολογικές κατηγορίες,

σύνδεση των αποδοχών με την εμπειρία, τα προσόντα και την απόδοση.

Πρόσθετες υποχρεώσεις για επιχειρήσεις άνω των 100 εργαζομένων

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα κληθούν να εφαρμόσουν επιπλέον μέτρα διαφάνειας.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες με περισσότερους από 100 εργαζόμενους θα πρέπει:

να δημοσιοποιούν στοιχεία για τις μέσες αμοιβές,

να παρακολουθούν τις μισθολογικές αποκλίσεις,

να τηρούν σχετικά δεδομένα χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα,

να συνεργάζονται με τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς όπου απαιτείται.

Εφόσον διαπιστώνεται αδικαιολόγητη μισθολογική απόκλιση που υπερβαίνει το 5%, θα ενεργοποιούνται διαδικασίες ελέγχου και διόρθωσης.

Ενισχύεται ο έλεγχος για τις μισθολογικές διαφορές

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη ενισχυμένο ρόλο για τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα φορέα ισότητας με ελεγκτικές, συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές αρμοδιότητες.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν ενδείξεις μισθολογικής διάκρισης, το βάρος της απόδειξης μεταφέρεται στον εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να τεκμηριώνει τους λόγους των διαφορών στις αποδοχές.

Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, φέρνοντας ένα διαφορετικό πλαίσιο στις προσλήψεις, τις αυξήσεις και τη διαμόρφωση των μισθών στην ελληνική αγορά εργασίας.