Ανάπτυξη 380 εκατ. ευρώ στο Μαρούσι: Το σχέδιο για το Voria

Σε δύο χρόνια από σήμερα, το Voria, ένα πολυδιάστατο συγκρότημα φιλοξενίας και ψυχαγωγίας αξίας 380 εκατ. ευρώ, θα υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες του στο Μαρούσι, όπως ανακοίνωσε η North Star Entertainment. Το συνολικό όφελος για το Δημόσιο αναμένεται να φτάσει τα 700 εκατ. ευρώ μέσα σε δέκα χρόνια.

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Στο πλαίσιο αυτού του έργου, σχεδιάζεται και η μεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι, το οποίο είναι ήδη υπό κατασκευή. Σκοπός της υλοποίησής του είναι να προσφέρει νέα προοπτική στην περιοχή και να ενισχύσει τη θέση των βορείων προαστίων στον τουριστικό και επιχειρηματικό χάρτη της χώρας.

«Πρόκειται για μια επένδυση 380 εκατ. ευρώ που θα δημιουργήσει αξία πολύ πέρα από τα όρια του έργου. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, το συνολικό όφελος για το Δημόσιο αναμένεται να φτάσει τα 700 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας και θα δημιουργηθούν 2.000 θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Γιάννης Τσιρίκος, διευθύνων σύμβουλος της North Star Entertainment, φορέα της επένδυσης του Project Voria, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου μέσω της ΕΤΑΔ με 49% και της Athens Resort Casino με 51%.

«Στο νέο λογότυπό μας αποτυπώνεται μια πυξίδα που συμβολίζει τη στρατηγική και τον προσανατολισμό μας προς έναν ξεκάθαρο στόχο. Το μήνυμα του Voria είναι σαφές: η πυξίδα στην Αττική δείχνει Voria, και αυτό είναι ένα έργο που υποδεικνύει τις επενδύσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα», πρόσθεσε ο Γ. Τσιρίκος.

Το έργο στοχεύει «να ενισχύσει την εξωστρέφεια της χώρας και να δημιουργήσει αξία όχι μόνο για τους επισκέπτες του αλλά και για την πόλη που το φιλοξενεί», με την εκτίμηση ότι θα δημιουργηθούν περίπου 2.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Οι αρχικές προβλέψεις υποδεικνύουν ότι τα συνολικά έσοδα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Voria θα είναι γύρω στα 140 εκατ. ευρώ.

«Το Project Voria δεν αφορά μόνο τη μεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι, αλλά ένα συνολικό πρόγραμμα αστικής ανάπλασης που θα αναβαθμίσει την περιοχή και θα δημιουργήσει ένα νέο σημείο αναφοράς για τον βόρειο τομέα της Αθήνας.

Η συμμετοχή της ΕΤΑΔ στο έργο αυτό επιβεβαιώνει τη σύγχρονη προσέγγισή μας στην αξιοποίηση. Η συμμετοχή μας στο Project Voria δεν είναι απλώς τυπική, είναι στρατηγική. Επιλέξαμε να συμμετάσχουμε ενεργά σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη, εστιάζοντας στην αξιοποίηση της γης και της αξίας της», ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου.

Το έργο

Κεντρική πτυχή του σχεδιασμού της North Star Entertainment αποτελεί η ανάπτυξη ενός 5 αστέρων ξενοδοχείου που θα λειτουργεί υπό το brand MGallery Collection του γαλλικού ομίλου Accor. Το ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει 170 δωμάτια και σουίτες, σύγχρονες εγκαταστάσεις ευεξίας και spa 2.000 τ.μ., χώρους εστίασης και αναψυχής, πισίνα, καθώς και συνεδριακές υποδομές με αμφιθέατρο 1.100 θέσεων.

Το Καζίνο που θα μεταφερθεί από την Πάρνηθα θα είναι ένας υπερσύγχρονος προορισμός ψυχαγωγίας, που θα παρέχει μια αναβαθμισμένη εμπειρία παιχνιδιού και διασκέδασης με την υπογραφή της Regency Entertainment. Θα διαθέτει 60 τραπέζια παιγνίων, 1.100 slot machines, ηλεκτρονικά τερματικά, καθώς και VIP αίθουσες, εστιατόρια και μπαρ.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του έργου, το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο παρελθόν, με αρκετούς αντιπάλους του να προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προβλέπεται επίσης η δημιουργία νέων υπαίθριων κοινών χώρων και χώρων πρασίνου σε έκταση 30.000 τ.μ., καθώς και η αναβάθμιση των κυκλοφοριακών υποδομών, η οποία είναι κρίσιμη για τη λειτουργία του νέου πολυδιάστατου πόλου στο Κτήμα Δηλαβέρη.

Όσον αφορά τις κυκλοφοριακές υποδομές, 3.500 τ.μ. θα παραχωρηθούν για έργα βελτίωσης στις λεωφόρους Κηφισίας και Σπύρου Λούη, καθώς και στις παρακείμενες οδούς με δύο νέους ανισόπεδους κόμβους.

«Αυτό το ακίνητο παρέμεινε αναξιοποίητο για περισσότερα από 45 χρόνια. Στη διάρκεια αυτή, η περιοχή του Δηλαβέρη δεν μπορούσε να ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως. Με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το ακίνητο εντάχθηκε στο σχέδιο. Αναμένουμε ότι η σχετική πολεοδομική μελέτη θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και θα έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ», δήλωσε ο Σπύρος Τσαγκαράτος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του αρχιτεκτονικού γραφείου ASPA-KST, το οποίο, μαζί με το αμερικανικό γραφείο «WAGT», εκπόνησε τις αρχιτεκτονικές μελέτες του έργου.

Επιπλέον, ο στόχος του σχεδιασμού ήταν η διαφοροποίηση των χρήσεων του ξενοδοχείου και του καζίνο. «Δημιουργούμε ένα landmark στην Κηφισίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επόμενη ημέρα για την Πάρνηθα

Η μεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας συνοδεύεται από την ανακατασκευή του Πύργου Μυλωνά, καθώς και την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου γύρω από το ιστορικό Mont Parnes, με εκτιμώμενες δαπάνες 19 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, για πέντε χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Voria, η North Star θα υποστηρίζει οικονομικά τις δράσεις προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, καθώς και τις εργασίες συντήρησης του τελεφερίκ. Το κτίριο και το τελεφερίκ θα παραδοθούν στην ΕΤΑΔ και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η CEO της ΕΤΑΔ προανήγγειλε τη διεξαγωγή διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση της μεταφοράς του καζίνο στο Μαρούσι για την αξιοποίηση του Πύργου Μυλωνά, προκειμένου να «αφουγκραστούμε και το επενδυτικό κοινό», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Μετά τη μεταφορά, το ακίνητο του Mont Parnes επιστρέφει στην ΕΤΑΔ. Είναι ένα μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, με ιδιαίτερα φυσικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, σε μια περιοχή εξαιρετικής περιβαλλοντικής σημασίας για την Αττική. Επειδή κατανοούμε τη σημασία του, δεν περιμένουμε παθητικά την ολοκλήρωση της μεταφοράς.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση για τη βέλτιστη αξιοποίησή του, με οργανωμένο σχεδιασμό και στόχο να εξεταστούν οι επενδυτικές δυνατότητες που θα αναδείξουν περαιτέρω την αξία αυτού του ακινήτου», κατέληξε η Ηρώ Χατζηγεωργίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της North Star Entertainment συμμετέχουν το ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΕΤΑΔ και η Athens Resort Casino. Στη δεύτερη, η Regency Entertainment A.E. κατέχει το 70% των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο 30% ελέγχεται από την Karenia Enterprises Company Limited, η οποία σχετίζεται με κεφάλαια των ομίλων Λασκαρίδη και Κόκκαλη (Intracom).