Αυτό-είναι-το-έγγραφο-που-υπέγραψαν-Τραμπ,-Πεζεσκιάν-και-Σαρίφ-για-το-τέλος-του-πολέμου:-«Ειρήνη-μέσω-αμοιβαίας-εκτίμησης»

Το έγγραφο τριών σελίδων και 14 παραγράφων, το «Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», που υπέγραψε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, δημοσίευσε στον λογαριασμό του, στο X, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.



«Αυτό είναι ένα ιστορικό έγγραφο και μήνυμα από το ισχυρό Ιράν: η ειρήνη θα επιτευχθεί μέσω της αμοιβαίας εκτίμησης», αναφέρει ο επικεφαλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προσθέτοντας πως «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι πάντοτε δεσμευμένη και πιστή στην παγκόσμια ειρήνη με διατήρηση της αξιοπρέπειας και της ανεξαρτησίας, της προόδου και της περιφερειακής συνεργασίας».

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این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است: صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت. جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای همواره متعهد و پایبند است. pic.twitter.com/FgbeHSioKX — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 18, 2026

Δείτε τη στιγμή που υπογράφει το έγγραφο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν



Islamabad :18 June 2026. Prime Minister of Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif signed the Islamabad Memorandum of Understanding (Islamabad MoU)، as mediator. The Islamabad MOU has been signed by President of USA Donald J. Trump and Iranian President Masoud Pezeshkian. pic.twitter.com/M0LKK9XoK8 — Prime Minister’s Office (@PakPMO) June 18, 2026

Αναλυτικά το κείμενο της συμφωνίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφώνησαν, σύμφωνα με το προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης (MOU), σε ένα πλαίσιο 14 σημείων που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης, την αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφάλειας στην περιοχή.

Στην πρώτη παράγραφο, οι δύο χώρες, καθώς και οι σύμμαχοί τους στον τρέχοντα πόλεμο, δηλώνουν τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, δεσμεύονται να μην ξεκινήσουν στο μέλλον πόλεμο ή στρατιωτική επιχείρηση η μία εναντίον της άλλης, να απέχουν από απειλή ή χρήση βίας και να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Λιβάνου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώνει μόνιμα τις προβλέψεις αυτές.

Το δεύτερο άρθρο προβλέπει αμοιβαίο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των δύο κρατών, καθώς και δέσμευση μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου μέρους.

Στο τρίτο άρθρο, οι δύο πλευρές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαπραγματευθούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συναίνεσης.

Το τέταρτο άρθρο προβλέπει ότι αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν τη σταδιακή άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κάθε άλλου περιορισμού κατά του Ιράν, με πλήρη κατάργησή τους εντός 30 ημερών. Κατά το διάστημα αυτό, η ναυτιλιακή κίνηση θα επανέρχεται σταδιακά στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο. Επιπλέον, οι ΗΠΑ δεσμεύονται να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την εγγύτητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν μέσα σε 30 ημέρες από την επίτευξη της τελικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με το πέμπτο άρθρο, το Ιράν θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και χωρίς χρεώσεις διέλευση εμπορικών πλοίων μεταξύ του Περσικού Κόλπου και της Θάλασσας του Ομάν για διάστημα 60 ημερών. Η εμπορική ναυσιπλοΐα θα αρχίσει αμέσως, ενώ η πλήρης αποκατάστασή της θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες αποναρκοθέτησης και απομάκρυνσης τεχνικών και στρατιωτικών εμποδίων. Παράλληλα, η Τεχεράνη θα ξεκινήσει διάλογο με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη του Κόλπου για τη διαμόρφωση ενός μελλοντικού καθεστώτος διοίκησης και παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το έκτο άρθρο προβλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, θα αναπτύξουν σχέδιο χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Ο μηχανισμός εφαρμογής του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, ενώ η αμερικανική πλευρά δεσμεύεται να εκδώσει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Στο έβδομο άρθρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταργήσουν όλες τις μορφές κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, καθώς και όλες τις μονομερείς πρωτογενείς και δευτερογενείς αμερικανικές κυρώσεις. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής θα καθοριστεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας.

Το όγδοο άρθρο αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Οι δύο χώρες συμφωνούν επίσης να καθορίσουν από κοινού τον τρόπο διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού. Ως ελάχιστη μέθοδος προβλέπεται η αραίωση του υλικού επί τόπου υπό την εποπτεία της IAEA. Παράλληλα, οι δύο πλευρές θα συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου και άλλα θέματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν, στο πλαίσιο ενός αποδεκτού πλαισίου που θα καθοριστεί στην τελική συμφωνία.

Στο ένατο άρθρο προβλέπεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας οι δύο χώρες θα διατηρήσουν το υφιστάμενο καθεστώς. Το Ιράν θα διατηρήσει το σημερινό επίπεδο του πυρηνικού του προγράμματος, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα αναπτύξουν πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με το δέκατο άρθρο, αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου και έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία άρσης των κυρώσεων, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγώγων τους, καθώς και όλες τις συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών συναλλαγών, ασφαλίσεων και μεταφορών.

Το ενδέκατο άρθρο προβλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστήσουν διαθέσιμα για χρήση τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία του Ιράν αμέσως μετά την έναρξη εφαρμογής του μνημονίου. Οι διαδικασίες αποδέσμευσης των κεφαλαίων θα συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τα ποσά αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως από τους τελικούς δικαιούχους που θα ορίζει η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, ενώ η αμερικανική πλευρά δεσμεύεται να εκδώσει όλες τις αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις.

Το δωδέκατο άρθρο προβλέπει τη δημιουργία εκτελεστικού μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του μνημονίου και της συμμόρφωσης των δύο πλευρών με την τελική συμφωνία.

Σύμφωνα με το δέκατο τρίτο άρθρο, οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία θα ξεκινήσουν μετά την υπογραφή του μνημονίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει αρχίσει η εφαρμογή των άρθρων που αφορούν τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τις εξαγωγές πετρελαίου και την αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων.

Τέλος, το δέκατο τέταρτο άρθρο προβλέπει ότι η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προσδίδοντάς της διεθνή νομική ισχύ.

