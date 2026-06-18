Αφήνει τον Πειραιά το κουφάρι του Sounion, δύο χρόνια μετά την επίθεση των Χούθι

Δύο χρόνια μετά την εντυπωσιακή επίθεση των Χούθι που προκάλεσε διεθνή αίσθηση, το δεξαμενόπλοιο Sounion, γνωστό πλέον ως Deckasis, παραμένει εγκαταλελειμμένο ανοιχτά του Πειραιά, προκαλώντας ανησυχία στις ελληνικές αρχές.

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Το πλοίο, χωρητικότητας 163.800 dwt, που ανήκε στην ελληνική Delta Tankers και υπέστη σοβαρές ζημιές από την επίθεση των ανταρτών στην Ερυθρά Θάλασσα τον Αύγουστο του 2024, βρίσκεται σε κατάσταση αβεβαιότητας, καθώς δεν έχει προκύψει ενδιαφερόμενος για την απομάκρυνση και διάλυσή του μέχρι σήμερα.

Το Λιμεναρχείο Πειραιά έχει ήδη προκηρύξει τρεις διαγωνισμούς το 2026 για την πώληση του πλοίου, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα. Επιπλέον, μετά την αποτυχία των προηγούμενων προσπαθειών, εγκαταλείφθηκε ακόμη και η ελάχιστη τιμή εκκίνησης των 344.000 ευρώ που είχε οριστεί στον πρώτο διαγωνισμό του Μαρτίου. Η τέταρτη προσπάθεια έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιουνίου.

Οι λιμενικές αρχές χαρακτηρίζουν το Deckasis ως «επικίνδυνο και επιβλαβές», τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αντιδράσει σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για την ναυσιπλοΐα και το θαλάσσιο περιβάλλον στην περιοχή του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

Το πλοίο έγινε διεθνές σύμβολο των επιθέσεων των Χούθι όταν οι αντάρτες κατέλαβαν το σκάφος και προκάλεσαν σειρά εκρήξεων στο κατάστρωμά του, δημοσιεύοντας σχετικά βίντεο. Μετά από μήνες επιχειρήσεων διάσωσης, ρυμουλκήθηκε στην Ελλάδα το 2025 και πωλήθηκε σε συμφέροντα που σκοπεύαν να το οδηγήσουν για διάλυση.

Ωστόσο, τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν η αμερικανική εταιρεία συμβούλων ανακύκλωσης πλοίων Deckmann LLC, η οποία απέκτησε το σκάφος, ζήτησε άδεια για τη μεταφορά του σε διαλυτήριο στην Τουρκία. Το αίτημα απορρίφθηκε, καθώς οι ελληνικές αρχές απαιτούσαν πρώτα την απομάκρυνση καυσίμων και πετρελαιοειδών από το πλοίο.

Στη συνέχεια, η εταιρεία αντιμετώπισε φερόμενες οικονομικές δυσκολίες, αδυνατώντας να πληρώσει λογαριασμούς ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία ρυμουλκήσεων Med Tugs, η οποία προχώρησε σε κατάσχεση του πλοίου.

Σύμφωνα με έγγραφα του υπουργείου Ναυτιλίας, το Deckasis δεν έχει πλήρωμα, κλάση, λειτουργικές κύριες μηχανές ή συστήματα ασφαλείας, ενώ υπάρχουν καταλείμματα αποβλήτων και καυσίμων στις δεξαμενές και στο μηχανοστάσιο. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αρχών, το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο στον Πειραιά, αναμένοντας έναν αγοραστή που δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής.