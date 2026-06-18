Δημήτρης Ζυμβραγουδάκης: Νέος εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος στην Τράπεζα Χανίων

Ο Δημήτρης Ζυμβραγουδάκης αναλαμβάνει καθήκοντα εντεταλμένου εκτελεστικού συμβούλου στην Τράπεζα Χανίων, σε συνεργασία με τον Σπύρο Αποστολάκη, έπειτα από την παραίτηση του Γιάννη Μίχου, όπως αναφέρθηκε στην στήλη “Χαμαιλέων”.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας επανασυστάθηκε με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μιχαήλ Μαρακάκης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Γεώργιος Ανδρουλάκης

Γραμματέας Δ.Σ.: Ιωάννης Κουλιεράκης

Ταμίας Δ.Σ.: Γεώργιος Φαραντάκης

Μέλη Δ.Σ.: Σπυρίδων Αποστολάκης (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος)

Δημήτριος Ζυμβραγουδάκης (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος)

Εμμανουήλ Αποστολάκης

Αναστάσιος Βάμβουκας

Μαργαρίτα Μαλινδρέτου

Γεώργιος Μπαουράκης

Κωνσταντίνος Ποθητάκης

Μαρία Σπερελάκη

Γεώργιος Τζατζιμάκης