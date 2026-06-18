Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil: Συγκρότηση σε Σώμα

Η διαδικασία συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Motor Oil πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2026. Οι συμμετοχές είναι οι εξής:

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Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ-Ματθαίος Ι.-Ε. Στειακάκης- Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Ι. Προυσανίδης – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεωργία Β. Κοντογιάννη – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Δημήτριος – Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Αλεξάνδρα Λ. Κονίδα – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Η διάρκεια της θητείας των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης στην οποία εκλέχτηκαν, διαρκώντας μέχρι την ολοκλήρωση της προθεσμίας της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δημιούργησε κοινή Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 4706/2020, η οποία συγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος: Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

Μέλη:

Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, με απόφαση της 18ης Ιουνίου 2026, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

Μέλη:

Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος – Ανεξάρτητο τρίτο Πρόσωπο

Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης – Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο

Αλεξάνδρα Λ. Κονίδα – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των δύο ανωτέρω Επιτροπών είναι ετήσια, συνεπής με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.