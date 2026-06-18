«Είναι-αναπόφευκτο»:-Η-apple-σχεδιάζει-να-αυξήσει-τις-τιμές-iphone-και-άλλων-προϊόντων-λόγω-ai

Η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να φτάνει στην τσέπη των καταναλωτών. Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Τιμ Κουκ, τονίζει πως θεωρεί πλέον «αναπόφευκτες» τις αυξήσεις τιμών στα προϊόντα της Apple εξαιτίας της παγκόσμιας έλλειψης τσιπ μνήμης.

Ο Κουκ αποδίδει την κατάσταση στην πρωτοφανή ζήτηση που έχουν δημιουργήσει οι κολοσσιαίες επενδύσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στην τεχνητή νοημοσύνη. Alphabet, Amazon, Meta και Microsoft αναμένεται να δαπανήσουν συνολικά περίπου 700 δισ. δολάρια μέσα στο 2026 για υποδομές AI, απορροφώντας τεράστιες ποσότητες τσιπ από προμηθευτές όπως η Micron, η Samsung και η SK Hynix.

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«Πρόκειται για φαινόμενο που συμβαίνει μία φορά στα εκατό χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο σε κανέναν τομέα εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Apple.

Η τεχνητή νοημοσύνη «στεγνώνει» την αγορά

Τα κέντρα δεδομένων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία των προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται τεράστιες ποσότητες μνημών υψηλών επιδόσεων και αποθηκευτικών μέσων.

Οι μεγάλοι πάροχοι cloud και AI έχουν προχωρήσει σε μαζικές προαγορές και πολυετή συμβόλαια, εξασφαλίζοντας την παραγωγή των κατασκευαστών και αφήνοντας ολοένα λιγότερη διαθέσιμη χωρητικότητα για άλλους πελάτες.

Μέχρι σήμερα, η Apple είχε καταφέρει να απορροφήσει μεγάλο μέρος του αυξημένου κόστους χάρη στην ισχυρή διαχείριση αποθεμάτων και τις μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας που διαθέτει. Ωστόσο, οι τελευταίες δηλώσεις του Τιμ Κουκ δείχνουν ότι η πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα έχει πλέον φτάσει σε σημείο καμπής.

Πόσο μπορεί να αυξηθούν οι τιμές

Ο επικεφαλής της Apple δεν αποκάλυψε πότε ακριβώς θα εφαρμοστούν οι αυξήσεις ούτε ποια προϊόντα θα επηρεαστούν περισσότερο.

Σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις της εταιρείας ερευνών TechInsights, που επικαλείται το MarketWatch, εάν η Apple μετακυλίσει πλήρως στους καταναλωτές το αυξημένο κόστος των εξαρτημάτων, η τιμή του επόμενου iPhone Pro θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 270 δολάρια.

Αναλυτές της Evercore εκτιμούν ότι οι αυξήσεις θα ξεκινήσουν πιθανότατα από τα ακριβότερα μοντέλα της σειράς iPhone 18, ενώ τα βασικά μοντέλα ενδέχεται να δουν μικρότερες ανατιμήσεις, της τάξης των 100 δολαρίων. Παράλληλα, η εταιρεία θα μπορούσε να μεταφέρει μέρος του κόστους στις εκδόσεις με μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης και αποθήκευσης.

Ήδη οι πρώτες κινήσεις

Η Apple έχει ήδη προβεί σε ορισμένες κινήσεις που ερμηνεύονται ως προσαρμογή στο νέο περιβάλλον κόστους. Νωρίτερα φέτος αύξησε την τιμή εκκίνησης του MacBook Air στα 1.099 δολάρια από 999 δολάρια, ενώ απέσυρε και τη βασική έκδοση του Mac Mini που κόστιζε 599 δολάρια.

Παράλληλα, ο Κουκ άφησε να εννοηθεί ότι η εταιρεία εξετάζει τρόπους χρηματοδότησης νέας παραγωγικής δυναμικότητας στον κλάδο των μνημών, χωρίς ωστόσο να σχεδιάζει να κατασκευάζει η ίδια τσιπ μνήμης.

«Είμαστε πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουμε τον ισολογισμό μας για να αποτελέσουμε μέρος της λύσης. Προφανώς χρειάζεται περισσότερη παραγωγική δυναμικότητα», δήλωσε.

Για τους καταναλωτές, το μήνυμα είναι σαφές: η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης δεν αλλάζει μόνο τον κόσμο της τεχνολογίας, αλλά αρχίζει να επηρεάζει και τις τιμές των συσκευών που βρίσκονται καθημερινά στα χέρια εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων.